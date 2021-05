Una sentència fixava l'1 de març del 2021 com a data límit per desallotjar l'Escola Popular de Manresa, un espai ubicat als baixos d'un bloc ocupat per la PAHC i propietat de la SAREB. Gràcies a les mobilitzacions, finalment van aconseguir aturar el desnonament, però els infants de l'Escoleta van viure el procés en primera persona. Per a alguns, no era el primer cop que havien de fer front a una "amenaça" similar perquè també ho havien viscut casa. Els processos de desnonament són freqüents i, per això, l'Escoleta busca finançament per editar un conte il•lustrat que parli als infants sobre aquesta realitat. "Els adults pensem que no se n'adonen, però ho viuen amb angoixa i patiment", explica una de les monitores, Marta González.

El conte 'L'Escola Popular, per seguir creixent juntes' explica la història d'un grup de cabretes que es troben una cabanya destrossada enmig del bosc. L'arreglen i l'habiliten, però aviat apareix el propietari, un caçador "dolent" que les vol fer fora. Les cabretes busquen suport i fan comunitat amb la resta d'habitants del bosc. Finalment, se n'ensurten i aconsegueixen que el caçador no les faci fora. Amb aquest conte, el missatge que vol transmetre l'Escola Popular és que, "a través de la col•lectivitat i ajudant-nos entre totes podem vèncer els grans especuladors", explica una de les impulsores, Marta González.

El conte és la història de l'Escola Popular, però també la que han viscut a casa seva alguns dels infants que hi van. Segons González, l'objectiu del llibre és tenir una eina que tracti aquesta temàtica perquè "n'hi ha pocs que en parlin i que tractin totes les emocions que viu un infant quan el volen fer fora de casa seva". "A l'Escoleta ens agrada explicar contes crítics amb mirades socials perquè defensem que la literatura infantil i juvenil ens ajuda a explicar realitats concretes a partir de la fantasia", explica González. Per aconseguir fer-lo realitat, l'Escola Popular ha engegat una campanya de finançament a la plataforma 'Verkami' per recollir els 2.000 euros que necessiten. La campanya s'acaba el 31 de maig.