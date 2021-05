Els joves de la Confluència dels Comuns a Manresa troben a faltar més ajudes perquè els joves tinguin accés al món de la cultura. Per això sol·licitaran a l’Ajuntament de Manresa que emeti uns «bonus culturals» perquè els joves, començant per als que tenen menys capacitat adquisitiva, puguin comprar llibres, entrades per assistir a concerts, anar al teatre o al cinema. La iniciativa també hauria de beneficiar el sector de la cultura, segons la formació política, un dels més castigats per la pandèmia.

El sistema seria similar al que ja ha implantat el govern municipal al sector del comerç i la restauració (veure Regió7 del 18 de març). El consistori posarà en circulació 40.000 vals de descompte per valor de 200.000 euros.

Manresa en Comú proposa destinar 20.000 euros a la iniciativa cultural, i que els joves en puguin rebre 10 per part de l’Ajuntament si al seu torn en posen 20. És un punt de partida que posteriorment s’hauria de doblar.

Segons la coordinadora de la Confluència Jove dels Comuns a Manresa, Laura Oliva, «la pandèmia està causant severes dificultats per mantenir en peu el sector de la cultura, durament castigat en tots els pressupostos de les administracions, en crisi des de fa anys i colpejat encara més per les restriccions de la covid». Ha assegurat que la cultura és un dret, i com a tal s’ha de garantir, i més en l’etapa d’infància i joventut.