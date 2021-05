Poques incidències a la xarxa de Rodalies de Catalunya malgrat la vaga convocada aquest dimarts pels sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) com a protesta per la falta de personal que pateix l'empresa. A primera hora del matí, a l'estació de Sants de Barcelona no s'han vist cues ni aglomeracions, una imatge que s'ha replicat a la resta del territori, segons han informat portaveus de la companyia.

De fet, la gran majoria dels usuaris de Renfe consultats per l'ACN desconeixien que hi havia vaga i han assenyalat que no han notat cap incidència al llarg de la jornada. Aquest dimarts, Renfe ofereix serveis mínims del 75% entre les 7.00 h i les 10.00 h i entre les 16.00 h i les 19.00 h.