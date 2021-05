La població de Manresa creix a tota velocitat i el Departament de Salut de la Generalitat ja la situa per sobre dels 80.000 habitants.

Fa només tres mesos, la xifra amb la què el Departament de Salut de la Generalitat calcula l’afectació de l’epidèmia de covid-19 a Manresa era de 79.771 habitants mentre que ahir en comptabilitzava 80.080, 309 més.

Aquest volum poblacional és superior a les dades oficials de població de Manresa que corresponen a 1 de gener del 2020 i són de 78.245 habitants, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i de 78.269, segons el padró municipal. Com s’ha dit, es tracta de dades oficials a 1 de gener del 2020, mentre que la xifra de la Generalitat correspon a les quantitats que fa servir el Servei Català de la Salut per a la gestió del denominat Registre central d’assegurats del CatSalut. La xifra surt de les dades personals de què disposa el Servei Català de la Salut per a la gestió de la targeta sanitària individual (TSI) i formen part d’un fitxer automatitzat denominat Registre central d’assegurats del CatSalut (RCA).

Aquest registre permet la identificació única dels assegurats del CatSalut, mitjançant el codi d’identificació personal (CIP), la gestió i consulta de les seves dades i l’actualització d’aquestes a les unitats proveïdores de serveis sanitaris.

També permet gestionar l’emissió de targetes sanitàries individuals, la localització dels assegurats per àrees bàsiques de salut i l’assignació de la unitat proveïdora d’atenció primària.