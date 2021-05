Manresa torna a estar al capdamunt de l’indicador de risc de rebrot de les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants.

Segons les dades fetes públiques ahir pel Departament de Salut de la Generalitat, la ciutat tenia un risc de rebrot de 334 punts.

Durant els quinze mesos de pandèmia, Manresa ha estat habitualment entre les poblacions grans catalanes amb el màxim risc de rebrot.

Ahir, del conjunt de municipis del país -grans i petits - triats per Salut per fer seguiment dels seus indicadors a la web dadescovid.cat només tenien un risc de rebrot més alt Sant Just Desvern(506) i Molins de Rei (335).

Manresa lidera el rànquing de previsió epidemiològica de les ciutats grans després de sis dies amb el risc de rebrot a l’alça.

La capital del Bages ha passat dels 249 punts de risc de rebrot del dia 14 de maig als 334 del dia 20, el darrer amb dades proporcionades pel Departament de Salut.

La conseqüència és un repunt en el nombre de positius de coronavirus confirmats per PCR o test d’antígens.

Així si del 30 d’abril al 6 de maig van emergir 144, la setmana següent van baixar fins a 105 i la darrera analitzada, del 14 al 20 de maig, tornen a pujar fins a 123.

Manresa no només encapçalava el risc de rebrot de la ciutats grans sinó la incidència acumulada a 14 dies de l’epidèmia, amb 285 punts. Una altra dada a tenir en compte és que la ciutat es mantenia en un nivell de risc de rebrot que triplicava la mitjana catalana de 111 punts (vegeu Regió7 de dilluns). La velocitat de contagi de la ciutat (1,16) també estava significativament per sobre de la mitjana catalana (0,86).

Ple que fa al conjunt de comarques de l’àmbit de cobertura del diari, el Solsonès és la que té el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb 452 punts. L’índex de velocitat de contagi està molt per sobre de la mitjana catalana i els 1,24 punts la situen com la setena comarca que el té més elevat.

Seguint amb aquest mateix indicador, el Bages era ahir la tretzena comarca que el tenia més elevat, amb 0,99 punts. El Bages era la la quarta comarca amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb 257 punts, tot i que el nombre de positius confirmats per PCR o test d’antígens es manté a la baixa.

Així, si del 30 d’abril al 6 de maig se’n van comptabilitzar 393, la setmana següent van baixar fins a 237 i la darrera analitzada, del 14 al 20 de maig, van tornar a baixar, en aquest cas fins a 227.

L’Alt Urgell tenia 215 de risc de contagi i 1,12 de velocitat de contagi; L’Anoia, 122 i 0,84; el Moianès, 118 i 0,90; la Cerdanya, 114 i 0,86, i el Berguedà, 64 i 0,40.