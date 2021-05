El col·lectiu feminista Acció Lila ha denunciat que l’Ajuntament de Manresa no hagi mogut fitxa per garantir el dret a l’avortament a la Catalunya Central. Recorda que al ple municipal del desembre passat l’equip de govern es va comprometre «a treballar per garantir l’exercici del dret a l’avortament a l’hospital que gestiona la Fundació Althaia a Manresa». Fa notar que, «fins ara, només hem vist paraules».

Acció Lila considera que «és hora de passar als fets i que l’Ajuntament mostri el seu compromís ferm amb els drets reproductius de les dones». Remarca que el consistori participa al patronat d’Althaia amb dos membres, un dels quals, l’alcalde, amb vot de qualitat. «Entenem que la tasca de l’Ajuntament és representar els interessos de la ciutadania dins de la fundació, i és per això que no entenem per què no l’està pressionant activament».

Acció Lila, conjuntament amb el col·lectiu feminista manresà, i l’Aldarull, organització LGTBI+ del Bages, ha elaborat un manifest per instar Althaia a realitzar avortaments. També perquè s’obri una unitat de trànsit al Bages que, com va avançar aquest diari, és previst que s’instal·li al CAP Bages abans d’acabar l’any (vegeu edició del 17 de maig). El text ha sumat en un any més de 1.500 signatures a títol individual i més de 80 adhesions d’entitats, comerços i col·lectius.

L’hospital de la Fundació Althaia és l’únic hospital gran de la Catalunya Central on no es fan avortaments. A Vic se’n fan de quirúrgics entre la setmana 9 i 12; i a Igualada de farmacològics en el mateix període. Acció Lila fa notar que «Althaia incompleix la legalitat vigent ja que està fent objecció de consciència a l’avortament en tant que institució, degut a la presència en el patronat de l’orde religiosa de Sant Joan de Déu».