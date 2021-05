L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per al canvi del nom del carrer d’Alfons XII per batejar-lo amb el nom de passeig de la República, un cop consultada la Comissió de treball de Nomenclàtor de Manresa i experts en la història i el nomenclàtor de la ciutat.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha adreçat una carta a totes les persones que viuen o tenen alguna activitat al carrer d’Alfons XII per convidar-les a la sessió informativa que es farà dimarts vinent, 1 de juny, a les 8 del vespre, a l’Espai Plana de l’Om, on s’exposaran els motius del canvi i les seves implicacions i es respondrà a les consultes que en puguin sorgir. En cas que s’exhaureixin les localitats, se’n programarà una altra sessió. Per assistir-hi cal reservar localitats, a la pàgina web del teatre Kursaal o a les taquilles del teatre. Es tindran en compte totes les mesures de seguretat que estableix la normativa.

El govern municipal va proposar a la Comissió del Nomenclàtor canviar el nom del carrer d’Alfons XII d'acord amb el treball que s'ha estat realitzant els darrers anys en l'esmentada comissió, basat en una revisió de noms de carrers que venen de l’època del franquisme i d’altres moments històrics i que es considera que actualment no representen els valors que identifiquen la ciutat de Manresa.

Es preveu que en el proper Ple Municipal, el 17 de juny, es doni compte de l’obertura de l’expedient per a la retirada del nom del carrer Alfons XII. A la sessió següent, del juliol, es portaria a votació la retirada del nom d’Alfons XII, i també nominar el vial amb el nom de passeig de la República.

Un personatge lligat al final de la República

Alfons XII, de la dinastia dels Borbons i rei d'Espanya entre 1875 i 1885, va iniciar el seu mandat per l’aixecament d’un sector de militars espanyols i la seva proclamació significà el final definitiu de la Primera República Espanyola i el retorn de la casa de Borbó a Espanya.

La proposta a la Comissió del Nomenclàtor, recorda el govern manresà, donava compliment a la proposició aprovada al ple municipal de setembre de 2020 -amb els vots a favor d'ERC, Junts per Manresa i Fem Manresa- que denunciava la sortida de l'Estat espanyol del rei Joan Carles i instava l'Ajuntament a canviar els noms dels carrers que hi ha a la ciutat en homenatge a qualsevol membre de la família reial, com és el cas de l'Alfons XII, així com a estudiar quins reconeixements personals, títols honorífics o medalles d'or ha atorgat la ciutat a qualsevol membre de la família reial, per corregir-ho.

Ja fa anys que diverses veus demanaven la retirada del nom d’Alfons XII del nomenclàtor. Entre elles, hi ha una moció presentada pel Grup Municipal de la CUP al Ple de l’Ajuntament de Manresa de maig de 2016.

Enguany , que es commemoren els 90 anys de la proclamació de la República, s’ha considerat adequat fer el canvi de nom pel de la República pel seu valor simbòlic, amb el qual es retira el nom d’un rei Borbó i es reconeix i es dóna valor a un sistema de govern no monàrquic, democràtic, basat en la llibertat i la igualtat entre les persones.

D’aquesta manera, també es dona compliment a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 27 de setembre de 2018 on es va acordar “reprovar el règim monàrquic espanyol fruit d’una dictadura i reiterar que com a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Una República catalana basada en la igualtat, la fraternitat i la llibertat”.

Així mateix, per la seva configuració com a vial de quinze metres d’amplada, arbrat, destinat principalment als vianants, situat en una de les portes d’entrada a la ciutat, i que relaciona l’estació del ferrocarril amb el centre entre dos espais significatius (la plaça de la Reforma i la plana de l’Om), es considera adequat que el vial passi a tenir la consideració de passeig.

La Comissió del Nomenclàtor

La Comissió del Nomenclàtor està integrada per tots els grups municipals i per personal tècnic especialitzat de l’Ajuntament en Patrimoni i Protocol. Es va crear el novembre del 2016 amb la voluntat de consensuar els canvis de noms de carrers, així com de revisar el nomenclàtor existent i validar i escollir les propostes per als nous que s’obren a la ciutat. La comissió va encarregar a un grup de treball integrat per historiadors experts en el nomenclàtor de Manresa un informe sobre els noms que en l’actualitat no expressen els valors que representen la ciutat, partint dels criteris i el context en què es van donar aquests noms, i que es considerin susceptibles de ser canviats.

El carrer Alfons XII uneix la plaça de la Reforma amb la Plana de l’Om. Va ser projectat als anys seixanta del segle XIX, però no es va inaugurar fins al 1970. És un nexe d’enllaç entre el centre de la ciutat i l’estació de ferrocarrils de la Renfe.