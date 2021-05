Espai Amic és el nom amb què s'ha batejat el projecte presentat aquest matí per la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; el tècnic de Cultura Manel López, i la directora de la biblioteca de l'Ateneu les Bases, Neus Capdevila. De moment, començaran a fer aquesta funció les biblioteques del Casino i de l'Ateneu les Bases, el Casal de les Escodines i el Centre Cívic Selves i Carner, on s'ha format el personal per tal que pugui ajudar a la ciutadania -sobretot a la que no té accés a Internet- a fer un tràmit digital, a buscar informació d'algun servei, entitat o activitat, i fins i tot a donar-li un cop de mà si requereix una ajuda immediata lligada amb la seva integritat física, ja sigui perquè es troba malament o perquè pateix algun tipus d'assetjament. Tot i que es comenci amb quatre equipaments, la intenció és anar-los ampliant, amb la possibilitat que també hi entrin espais esportius.

Crespo ha remarcat que, de fet, les funcions dels centres batejats com Espai Amic ja les estan portant a terme aquests equipaments des de sempre de manera informal però que el que s'ha fet ara ha estat endreçar-ho. Ha situat la gènesi, "l'espurna", en el fet que amb la pandèmia s'ha notat encara més la bretxa digital que fa que moltes persones hagin d'anar a un locutori a fer un tràmit que no poden fer des de casa i que justament és a aquestes persones a les que es vol ajudar especialment. Per fer-ho, s'ha format el personal dels equipaments, que tenen com a imatge per identificar-los com a Espai Amic un logotip de color rosa fúcsia on es veuen unes mans amb un cor al mig. La regidora ha volgut deixar clar que aquest projecte "en cap cas no ve a substituir l'Oficina d'Atenció Ciutadana o l'Oficina Municipal d'Escolarització. Vol ajudar a la persona a nivell d'informació però no a inscriure una criatura a les llars d'infants".

López ha insistit en la mateixa idea. Ha explicat que l'objectiu és "donar suport a totes les persones que, per les circumstàncies socials que siguin, no poden fer segons quins tràmits des de casa. Un espai on puguin descansar un moment, o trucar a casa si es troben malament i les han d'anar a buscar. Coses de sentit comú que ja es fan però que ara es faran de manera organitzada".

La formació al personal s'ha fet online els darrers mesos. Se'ls ha format per tal que dominin la tasca de fer tràmits però també temes d'LGTBI i discriminació i d'immigració.

Capdevila ha insistit que aquest suport a la ciutadania "el fem des de sempre". Ha posat com a exemple que tot sovint hi ha persones que volen fer de monitores o de professores i que els demanen ajuda per aconseguir la certificació segons la qual no han estat condemnats per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Un document necessari que molta gent no sap com aconseguir. Un infant que demana poder trucar a casa perquè el vagin a buscar, una persona assetjada per la parella que demana ajuda...

Lligat amb el tema de la bretxa digital, Crespo ha anunciat que de cara al setembre o octubre es recuperarà una formació que s'havia perdut adreçada a persones grans i a dones immigrades per tal de superar l'esmentada bretxa digital amb l'organització de cursos.