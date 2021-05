La xifra de víctimes mortals a causa de l'epidèmia de covid-19 continua augmentant a Manresa. La darrera setmana s'han hagut de lamentar tres defuncions més als centres assistencials de la ciutat, totes elles a l'hospital Sant Joan de Déu, de la Fundació Althaia.

Amb aquestes defuncions la xifra s'eleva a 311 a la Fundació Althaia durant tota l'epidèmia.

Les tres defuncions són més que la setmana anterior, quan es van produir dues, però menys que la setmana de l'11 de maig, quan se'n van declarar sis.

L'altra cara de la moneda és que mentre creix el nombre de víctimes baixa el d'ingressats, que és de 32, setze menys dels 48 de la setmana passada.

Per centres, la Fundació Althaia té 29 pacients ingressats per covid, dels quals 6 son a l’UCI. En la darrera setmana hi ha hagut 26 altes hospitalàries i tres defuncions per COVID-19. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 2.496 pacients donats d’alta per covid-19 i 311 defuncions.

A Sant Andreu Salut hi ha 3 persones ingressades per covid a les unitats d’aïllament. En la darrera setmana 1 persona ha negativitzat. Les dades acumulades des del 15 d’octubre són 270 pacients ingressats per Còvid, 113 altes (7 a residència, 104 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària); 65 defuncions i 89 persones negativitzades.