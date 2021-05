L’Associació de Veïns de les Escodines ha reaccionat a l’oposició de dues botigues del barri (vegeu edició del 20 de maig) contra les fotomultes, que hi han d’entrar en funcionament el mes vinent per garantir que una part del sector funcioni com a illa de vianants.

L’ens veïnal defensa les fotomultes i retreu «un egoisme enorme i falta de sensibilitat cap a totes les persones que viuen al barri» de la titular de la farmàcia que hi ha a la plaça de Sant Ignasi i als amos d’una botiga de queviures del carrer Escodines per reclamar que la seva clientela pugui continuar aparcant davant dels respectius establiments. Es demana «des de quan els cotxes tenen dret absolut en qualsevol ciutat de Catalunya a aparcar davant la botiga on vagin a comprar?»

La farmacèutica Rosa Arroyo i Fàtima Tahari, de la botiga de queviures, han posat a mans d’un advocat la seva reivindicació per tal que al barri no hi hagi fotomultes. que veuen com una sentència de mort per als seus negocis.

L’associació de veïns recorda que «l’Ajuntament els dona tiquets cada mes per aparcar durant una hora al pàrquing Centre Històric per als clients que vagin a comprar amb cotxe a aquestes dues botigues». Una iniciativa que coneixen però que no han tingut en compte a l’hora d’estalviar queixes perquè la consideren insuficient, han fet saber a Regió7.

L’illa de vianants havia de començar a funcionar l’1 de juny però, després de la trobada informativa mantinguda amb els veïns la setmana passada, l’Ajuntament l’ha ajornat quinze dies per estudiar si n’amplia l’àmbit com demanen alguns residents.

L’ens veïnal recorda que aquesta illa, que, per ara, inclou la plaça Sant Ignasi, carrers Escodines, Sant Bartomeu, Montserrat, Sant Antoni, Aiguader, plaça del Salt, i passatges Juvells i Escodines, «no només beneficia als carrers afectats sinó al conjunt dels 5.654 veïns censats al barri perquè, quan deixi de ser una passera, com era fins ara, per anar a la clínica, hospital, Balconada, etc, i es redueixi el volum de cotxes que hi podran passar, beneficiarà a tot el barri». Els recorda que, alhora, suposarà una gran millora per als usuaris del centre de disminuïts dísics i per a les persones grans.

Fa notar, també, que la plaça de Sant Ignasi acollirà la futura entrada principal al museu comarcal -que asseguren que serà un pol d’atracció al barri- i que no pot ser que estigui plena de cotxes. Finalment, els recalca que «no només és un barri de pisos buits i delinqüència» com afirmen elles.