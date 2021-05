El col·lectiu Acció Lila va empastifar aquest dimecres a la nit la plaça de Sant Domènec de Manresa per protestar contra els sis feminicidis que van tenir lloc la setmana passada a l'estat. El grup va tenyir de vermell la font i va realitzar pintades als bancs i al terra. També va penjar cartells amb els noms de les dones assassinades. Aquest dijous al vespre, ja no quedava rastre de les pintades.