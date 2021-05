Sor Lucía Caram, la mediàtica monja establerta a Manresa des de fa prop de trenta anys, és la nova priora del convent de Santa Clara. Les monges amb les quals conviu l’han escollit per fer aquest paper. El nomenament ha arribat a oïda del Sant Pare, amb qui l’uneix una bona amistat, a banda del fet que tots dos són argentins, que ha felicitat Caram mitjançant una carta que la monja va rebre abans d’ahir.

La votació per escollir priora al convent es fa cada tres anys. En aquesta ocasió, l’escollida ha estat sor Lucía Caram, a qui les seves germanes -sor Dolors, sor Juana Mari, sor Pilar, sor Mari Carmen, sor Teresita i sor Maria Teresa- han triat per primera vegada per dur a terme aquest càrrec.

La priora és la superiora d’una comunitat que hi té un càrrec d’administració espiritual.

Caram va arribar al monestir de Manresa el 22 de juny del 1994 i de seguida va donar mostres de no ser una monja com la resta. El seu treball incansable a la capital del Bages a favor dels més necessitats ha donat com a resultat la creació de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix i amb la qual porta a terme diversos projectes, com la plataforma d’aliments, que actualment ajuda a 2.100 famílies, que suposa unes 7.500 persones, un 10% de la població de Manresa. També és l’artífex de la casa de la infància, batejada amb el nom d’Espai Caixa Francesc d’Assís, que ocupa una part de les instal·lacions del convent de Santa Clara i que, juntament amb el projecte Invulnerables, s’adreça als infants en situació d’exclusió social.

Amics en comú

A banda, Caram és una personalitat que, per la seva capacitat a l’hora de comunicar i la contundència dels seus missatges, té una presència constant en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials; els seus vídeos a Tik Tok s’han fet virals. El passat 16 de maig va protagonitzar el programa de TV3 Signes dels Temps, on, a banda de parlar-hi dels projectes que lidera, també ho va fer de la seva bona sintonia amb el Sant Pare, amb qui tenen amics en comú. Segurament va ser un d’aquests amics qui va informa-lo del nomenament de la monja dominica per part de les altres germanes del convent.

El Papa, que no és el primer cop que li escriu una carta, li dona les gràcies per la tasca que duu a terme i li demana que «continuï sent el testimoni de la proximitat, de la misericòrdia i de la tendresa de Déu». Alhora, li desitja que el seu paper de priora «multipliqui el bé que pugui fer». Abans d’acomiadar-se, li demana que resi per ell i li diu que ell ho fa per ella. S’acomiada amb un «fraternalment».

Sor Lucía és una de les moltes persones que ha convidat el Papa a visitar Manresa aprofitant la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages. Fonts properes al convent afirmen que, si no hagués estat per la covid, potser a hores d’ara el Papa ja hauria visitat Manresa, on té moltes ganes d’anar per veure la Cova, atès que és jesuïta i que és un dels llocs de conversió del fundador de la seva orde religiosa, la Companyia de Jesús. Encara té tot aquest any i el vinent per fer-ho.