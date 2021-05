El Museu de la Tècnica ha acollit la reunió semestral de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) amb seu a Manresa, i del qual l'Ajuntament de la ciutat forma part. L'ens ha denunciat la judicialització de les concessions de gestió de l’aigua per part de Sorea, ara integrada a Agbar.

La resposta d'Agbar ha estat recordar que dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyalen que l’adjudicació de serveis a l’empresa pública GIACSA, per mitjà del consorci d’ajuntaments CONGIAC, "no respecta la lliure competència i utilitza il·legalment el sistema d’adjudicació directa per obres i serveis".

L'enfrontament és obert entre el consorci de gestió de l'aigua amb seu a Manresa i les dues empreses privades.

El consorci d'empreses públiques d'aigües que l'Ajuntament de Manresa té integrat dintre de la seva estructura afirma que "els darrers embats judicials als que s’ha vist sotmès" per part d’Agbar i Sorea han fet que l’entitat refermi el compromís dels municipis integrants per una gestió pública de l’aigua, tant mitjançant les seves empreses municipals com mitjançant l’empresa del consorci, GIACSA, així com el treball en xarxa i la cooperació supramunicipal.

També s’ha acordat potenciar GIACSA, orientada a donar servei a tot el cicle integral d'aigües, per tal que sigui encara més efectiva i pugui ampliar la prestació de serveis a altres municipis.

En la reunió s’ha denunciat la judicialització de les concessions per part d’Agbar ii Sorea, que vulnera i ataca l’autonomia i sobirania del món local en la presa de les seves decisions respecte a la gestió d’un bé públic com és l’aigua.

Ens públic de base associativa

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle de l’aigua a través de les seves empreses municipals, serveis municipals i dels instruments públics del consorci (GIACSA). Els Ajuntaments que formen part de CONGIAC són Manresa, Arenys de Munt, Bellpuig, Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-Montmany, Llanars, Lliçà de Vall, Massanes, Mataró, Montornès del Vallès, Olost, Mont-roig del Camp, Olèrdola, Olost, el Prat de Llobregat, Reus, Sant Bartomeu del Grau, Sant Llorenç d’Hortons, Solsona, Tremp, Vacarisses, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vila-Rodona.

El Consorci va néixer amb l’objectiu de proporcionar rendibilitat social en benefici dels ciutadans, en l’àmbit del cicle integral de l’aigua i del medi ambient, gràcies a l’experiència acumulada pels municipis, empreses i entitats gestores que en formen part.

Agbar replica

Agbar, per la seva part, ha recordat que el TSJC ha dictaminat que no és legal adjudicar un servei a GIACSA a través del CONGIAC perquè “no es pot considerar un mitjà propi de l’ajuntament”, atès que GIACSA ni té mitjans per prestar el servei ni l’ajuntament exerceix el control sobre aquesta empresa com si fos un mitjà propi.

La sentència explicita que aquesta adjudicació directa sense licitació vulnera els principis d’igualtat i de transparència.

Agbar afirma que, segons es deriva dels arguments esgrimits pel TSJC, CONGIAC i GIACSA únicament actuen com a mecanismes interposats per obviar la concurrència competitiva i fer créixer l’activitat de les empreses públiques a partir d’exercir com a “intermediaris”.

D’aquesta manera, el tribunal assenyala que es canalitzen els encàrrecs de la gestió dels serveis públics dels municipis de menor població a les empreses accionistes de GIACSA.

En el cas del Consorci CONGIAC, "la justícia ha demostrat que no només no és una modalitat de gestió directa del servei sinó que, a més, vulnera la llei", afirma Agbar.

Quantitats no exigibles

La multinacional afirma que "els municipis grans amb empresa pública d’aigua exigeixen als municipis petits el pagament de quantitats que, per llei, no són exigibles. Es pretén convèncer a administracions i ciutadania que s’ha escollit una forma de gestió directa que permet a l’ajuntament tenir més control sobre el servei en benefici dels seus veïns i veïnes, quan en realitat la gestió per part del CONGIAC-GIACSA acaba sent una gestió molt allunyada en la qual ni l’ajuntament ni la ciutadania tenen capacitat de decisió sobre la gestió".

Afegeix que en el sistema CONGIAC, els ajuntaments deleguen la seva competència en gestió de l’aigua en favor del Consorci. D’aquesta manera, és aquest qui decideix la millor forma de gestió i qui passa a exercir el control operatiu, tarifari i regulatori del servei.

Denúncia a l'Autoritat de la Competència

Segons Agbar, aquest sistema d’adjudicació ha estat també qüestionat per la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos, que l’ha denunciat davant de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).

L’associació empresarial estatal considera que aquest sistema suposa una pràctica anticompetitiva basat en un entramat de relacions jurídiques per mitjà del qual les empreses accionistes de GIACSA, les quals són operadores de mercat, acaben prestant els serveis del cicle de l’aigua en els municipis de menys població adherits al CONGIAC, amb qui no mantenen cap mena de vincle de dependència i sense seguir un procediment de licitació pública.