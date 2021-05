La Festa del Riu de Manresa, la trobada anual de l’economia i la cultura transformadores a la capital del Bages, es tancarà aquest dissabte, després de nou dies d’activitats que han reflexionat sobre l’economia social i solidària i la cultura transformadora. Les places ja estan exhaurides per participar als tallers que l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manresa ha preparat per aquest dissabte al matí a la zona del Pont Nou (taller d’anellament d’ocells, taller Nidari l’Herbolari Planetari, taller d’inspecció de la salut del Cardener i El bosc de ribera del Cardener). Paral·lelament, es farà un taller de ioga del riure per a dones, organitzat pel SIAD Montserrat Roig, i el taller Basket Beat, que s’emmarca dins el projecte Bots pel canvi, organitzat per Manresa Jove.

A la tarda les activitats es traslladaran al pati de l’Anònima, amb l’Espai d’enxarxament d’entitats de l’economia social i solidària, associacions, moviments socials i col·lectius informals del Bages. Es comptarà amb la presència d’Ivan Miró, sociòleg i cooperativista de La ciutat invisible i un/a membre de MigrESS, que aportaran reflexions sobre els pols i ecosistemes cooperatius i com fer que les entitats de l'economia social i solidària i moviments socials tinguin pràctiques antiracistes actives.

La Festa del Riu 2021 es tancarà amb un concert de Xavi Sarrià, que presentarà el seu últim treball, Que no s’apaguen les estreles, en una adaptació al nou escenari fruit de la pandèmia que conjuga música i audiovisual. Prèviament al concert, es farà la desfilada de moda solidària Més enllà de les aparences per una moda sostenible, que aquest any es presenta per primera vegada de forma teatralitzada. Desfilada i concert es duran a terme a les 6 de la tarda al pati de l’Anònima, espai que també ha acollit la resta de xerrades i taules rodones. Les entitats que aporten materials i informació a la desfilada són: Solidança, Caritas, Fund Santa Clara, Yamuna, Weli Weli, Assoc. Comerç Just, Fund. Vicente Ferrer, Cotó Roig.

Les activitats van començar el divendres 21 de maig amb un diàleg entre Maria Llopis i Mar Valldeoriola titulat Pensar la utopia i van continuar amb la jornada de pensament Cohabitar és un fet natural, organitzada per la cooperativa d’habitatge La Raval, el recital poètic Conspiraciones i les taules rodones Feminisme i antiracisme, amb Maria Rodó i Nazaiá Cassián, i La pandèmia de la desigualtat, amb els antropòlegs Manuel Delgado i José Mansilla, dues activitats que han generat gran interès entre el públic.

L’activitat Pessics de vida, on la periodista Aina Font entrevistarà el fotoperiodista Jordi Borràs, s’ha traslladat al dimarts 8 de juny a les 19 h a l’Espai Plana de l’Om.

Gratuïtat i mesures anticovid

Tots els actes són gratuïts, però requereixen inscripció prèvia al web www.festadelriu.cat. L’organització ha tingut especial cura en l’aplicació de les mesures de prevenció de la Covid-19 per tal de garantir la màxima seguretat a les persones assistents a la Festa del Riu.

El programa complet es pot consultar al web www.festadelriu.cat.