Roger Torrent, expresident del Parlament de Catalunya i flamant conseller d’Empresa i Treball, va assegurar, ahir a la Plana de l’Om de Manresa, davant una setantena de persones, que es va sentir «despullat» per l’espionatge a què va ser sotmès per part de l’aparell de l’Estat espanyol mitjançant el seu telèfon mòbil.

Torrent va presentar a Manresa Pegasus. L’Estat que ens espia, el llibre en què relata els fets, en un acte que va tenir la participació de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la directora del Canal Taronja i Ràdio Manresa, Pilar Goñi. Torrent va emmarcar l’espionatge al qual va ser sotmès en la resposta «autoritària» de l’Estat al moviment polític independentista. Va denunciar que la querella interposada contra el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) no ha tingut efecte, que no ha tirat endavant la comissió d’investigació que es va instar i tampoc hi ha intervingut la fiscalia per escatir uns fets que suposen una flagrant invasió de la intimitat per defensar una opció política que en democràcia hauria de ser salvaguardada.