Per tal de reconèixer l’esforç i el compromís de totes les persones que van estar en primera línia quan va esclatar la pandèmia i, alhora, la responsabilitat dels ciutadans que van col·laborar per aturar l’expansió del virus, Manresa acollirà diumenge de la setmana vinent l’enregistrament d’un videoclip en format de lipdub.

Impulsat des del programa Invulnerables per combatre la pobresa infantil, la Fundació la Caixa, la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, i CaixaBank, el lipdub es farà a partir de la cançó Serem huracans, que ha compost per a l’ocasió el cantautor manresà Carles Serra. Inclourà una coreografia que té per objectiu visualitzar «l’esforç comú que ens porta a avançar com a societat i com a persones lliures», han explicat els seus responsables.

En la gravació hi participaran serveis sanitaris, d’emergència, de seguretat, voluntaris i entitats socials. L’associació IPABages ha organitzat una caravana de vehicles de serveis de seguretat i d’emergència per sumar-se al rodatge del lipdub que, amb el lema #AvancemJunts, es gravarà el diumenge 6 de juny, de les 9 del matí a 2/4 de 12 del migdia a la carretera de Vic entre el carrer de la Indústria i el Pont de Ferro.

L’organització vetllarà pel compliment de les mesures de prevenció anticovid, i els participants caldrà que s’hagin inscrit prèviament a la Fundació del Convent de Santa Clara.

No és el primer cop que el projecte Invulnerables participa en l’enregistrament d’un videoclip. El 2018 se’n va fer un durant el trajecte d’un tren dels FGC entre Manresa i Barcelona en el qual van participar personatges coneguts. Aleshores, va servir per promocionar el programa de lluita contra la pobres infantil nascut a Manresa que, de mica en mica, ha anat arribant a altres municipis.