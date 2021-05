El director de la Fundació Sant Andreu Salut, Manel Valls, ha afirmat que Manresa necessita «amb urgència» incrementar places geriàtriques públiques, i no una altra residència, en referència a la que planteja la Generalitat al barri del Xup.

Valls ha advertit que amb les 195 places de l’empresa d’assegurances de salut Sanitas al sector Concòrdia i les 150 places a la Culla de la navarresa Idea, afegides a la situació postcovid, preveure la construcció d’una altra residència és «no enfocar correctament la situació».

Sant Andreu Salut ofereix les 91 places privades de què disposa a Manresa perquè siguin concertades per la Generalitat.

Valls assegura que es fa l’oferiment «perquè la nostra vocació és de servei públic» i en una situació «en què la nostra llista d’espera per a les 110 places públiques de què disposem a Manresa és de més dos anys. Això és inadmissible».

La lectura de la situació que fa el director de la Fundació Sant Andreu Salut, un ens sense ànim de lucre amb un patronat presidit per l’alcalde de Manresa, és que «la ciutat necessita més places públiques i no una altra residència, a més a més de les dues privades que s’enllestiran en dos o tres anys».

A Manresa falten places

Valls ha explicat que si es té en compta la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de la necessitat de 5 places residencials per cada 100 persones de més de 65 anys, la mitjana en relació a les 59.888 places que hi ha Catalunya és de 4,07.

La del Bages és superior, 1.707 places que suposen 4,71 i la de Manresa inferir, 446 que donen 2,87 places per cada cent persones de més de 65 anys.

Així que Manresa està «molt per sota de la mitjana de Catalunya encara que el Bages estigui per sobre. Existeix una evident manca de places residencials i encara més de places amb finançament públic».

Tenint en compta les dues residències «d’operadors privats mercantils» que hi ha en procés de construcció a Manresa, Valls creu que «només des del desconeixement del sector no es pot veure el sotrac que representaran aquestes dues iniciatives primer per al Bages i, després, per a Manresa».

Es tracta «de dos operadors especialitzats en el sector que només pel nombre de places transformaran radicalment la situació perquè Manresa estarà molt a prop de la ràtio recomanat per l’OMS i el Bages, molt per damunt. L’arribada de nous operadors grans coneixedors del sector ens afectarà a nosaltres i a tota la comarca. Totes les entitats del sector hem quedat tocades després de la covid». I afegeix que tenint en compta que l’evident manca de places que hi ha ara quedarà resolta per aquestes iniciatives en marxa, en 2 o 3 anys «la urgència per Manresa avui és incrementar les places amb finançament públic i no pas tenir una altra residència».