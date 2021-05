La Festa del Riu de Manresa va cloure ahir la setmana d’activitats culturals amb una jornada matinal amb la llera del Cardener com a protagonista. A l’edició d’enguany l’escenari principal ha estat al pati de l’Anònima, amb l’objectiu de buscar un espai més acotat per complir les mesures covid i controlar les entrades i sortides. No obstant, la traca final de la festa va incloure tallers sobre el medi natural a la zona del Pont Nou de la ciutat.

La primera Festa del Riu es va celebrar el 2018, amb l’objectiu de redescobrir el parc del Cardener. Una festa que l’any 2020 va tenir un format virtual a causa de la pandèmia. Enguany ha tornat a ser presencial amb un reguitzell d’activitats entorn de l’economia solidària i la cultura. «Estem molt contents de la resposta del públic, que ha omplert tots els actes previstos. De cara al futur, el nostre desig és poder tornar al riu», ressaltava ahir la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz.

Malgrat que la majoria de propostes es van concentrar al pati de l’Anònima, la jornada de cloenda va incloure un matí ple d’activitat a l’entorn del Pont Nou de Manresa. Els eixos temàtics van ser el medi ambient amb tallers com el d’inspecció de la salut del Cardener, la salut emocional amb propostes com el ioga del riure, i l’intercanvi social amb un joc en grup i pilotes de bàsquet.

L’edició d’enguany va comptar amb una quinzena d’actes amb entrada gratuïta que van posar al centre del debat l’economia solidària. La desfilada de moda sostenible, la trobada d’entitats i el concert de Xavi Sarrià van ser algunes de les cites més destacades.