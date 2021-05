La primera edició de la Ignasiana BTT se celebrarà el diumenge 26 de setembre d’aquest any. Les inscripcions es podran realitzar a través d'aquest enllaç i en aquest altre, o bé, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa, fins al dilluns 20 de setembre. Aquesta inscripció dona dret als set avituallaments del recorregut, assistència sanitària a la cursa, bossa obsequi, dorsal i mallot oficial de la Ignasiana BTT.

La Ignasiana BTT ressegueix 115 km de les últimes quatre etapes del Camí Ignasià des de Verdú, passant per Cervera i Igualada, i arribant a Manresa. Es tracta d’una ruta lineal no competitiva que travessa l’Urgell, la Segarra, l’Anoia i el Bages, tot resseguint les petjades d’Ignasi de Loiola, revivint la seva experiència i gaudint dels paisatges que van captivar-lo de camí cap a Manresa. En el recorregut, es pot reviure l’aventura del pelegrí i experimentar l’acollida que va rebre en la seva marxa i redescobrir els paisatges, pobles i ciutats que van acompanyar i inspirar aquest personatge de relleu mundial.

La ruta està ideada per fer-se amb un sistema de navegació GPS i, també, amb senyalització en els punts crítics. Té una dificultat mitjana, però cal resistència al tractar-se d’una recorregut llarg amb un desnivell positiu de 2.000 m i un desnivell negatiu de 2.200 m. La sortida serà a Verdú a les 8 del matí i l’arribada aproximada, a Manresa a 2/4 de 8 del vespre.

Les inscripcions per a la Ignasiana BTT s’obren aquest dimarts 1 de juny de 2021 i permeten tres modalitats d’inscripció:

Verdú – Manresa sense transport. Amb sortida de la plaça Major de Verdú a les 8 del matí.

Amb sortida de la plaça Major de Verdú a les 8 del matí. Verdú – Manresa amb transport inicial fins a Verdú (sortida a les 6 del matí) , amb càrrega de bicicletes a la plaça de la Reforma de Manresa a 2/4 de 6 de la tarda i sortida cap a Verdú a les 6 en autobús.

, amb càrrega de bicicletes a la plaça de la Reforma de Manresa a 2/4 de 6 de la tarda i sortida cap a Verdú a les 6 en autobús. Verdú – Manresa amb transport final fins a Verdú (sortida a les8 del vespre), amb càrrega de bicicletes a la plaça de la Reforma de Manresa a 2/4 de 8 del vespre i retorn cap a Verdú a les 8 del vespre en autobús, un cop finalitzada la ruta.

El trac ha estat especialment dissenyat per Manresa 2022 per a adequar el recorregut del Camí Ignasià a BTT, evitant trams de carretera o zones perilloses per als ciclistes. La creació d’aquest trac permetrà gaudir d’aquest recorregut d’alt interès turístic en modalitat BTT més enllà de l’esdeveniment esportiu, com es pot comprovar en aquest documental, emès en les últimes setmanes per Esport 3 i ja disponible també al canal Youtube de Manresa 2022, on esportistes d’alt nivell com Núria Picas, Carme Tort, Ignasi Àvila i Joan Font recorren en bicicleta els pobles i paisatges la Ignasiana BTT.

La Ignasiana BTT forma part del programa d’accions de commemoració de Manresa 2022 i és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, en col·laboració amb els ajuntaments de Verdú, Cervera, Igualada i el Bruc i l’associació Som Terra Som Salut, i compta amb el suport de Fundació La Caixa i la Corredoria d’Assegurances Pujol de Manresa.