Les botigues de roba i complements de nadons fan front a la caiguda de parts atesos a Manresa, que s’ha accentuat durant la pandèmia. L’any 2020es van registrar 111 naixements menys a Althaia respecte al 2019, el que suposa un descens del 7,01%. Aquesta és una situació que afecta als establiments especialitzats en nounats, que assenyalen que la línia de naixements ja fa anys que té una forma descendent.

Durant els últims anys, el nombre de parts atesos a la Fundació Althaia té tendència al decreixement. Si l’any 2017 hi van haver 1.744 naixements, durant el 2020 n’hi van haver 1473, el que suposa una reducció del 15,54%. De fet, les xifra de nounats ha anat minvant any rere any. El període en què es va registrar una davallada més remarcable va ser el 2020, l’any de la pandèmia, amb el 7,01% menys respecte al 2019. Durant el primer trimestre del 2021, el nombre de naixements ha estat de 294.

La caiguda del nombre de naixements afecta, en bona part, als comerços que es dediquen en aquest sector. «El baby-boom que prometia la pandèmia no ha arribat... Per tant, la tendència a la baixa dels naixements tampoc s’ha revertit i això afecta al nostre compte de resultats», posa de relleu el responsable de l’establiment Nounat, Jordi Costa. En el seu cas, es dediquen a la venda d’articles i mobiliari infantil i, quan es produeix una reducció en el nombre de parts, són els primers a notar-ho.

Les botigues enfocades en la roba i els complements de nadons també han quedat ressentides, però no totes de la mateixa forma, ja que algunes també venen peces de vestir per a infants més grans. És el cas de l’establiment la Mainada, on es troben articles per a un ventall més ampli d’edats. «El descens de naixements l’hem notat de forma relativa, ja que tenim altres productes per a nens i nenes més grans per donar sortida al negoci», afirma Ramon Ortega, al capdavant de la Mainada.

La pandèmia vista des del taulell

El descens dels naixements no és l’únic problema que afronten les botigues especialitzades en nadons, ja que també arrosseguen la pèrdua de vendes en un any marcat per la pandèmia. «Aquest ha estat un any complicat. Hi ha hagut molts moments de dubtes i temors en què la continuïtat del negoci perillava. Per sort, les ajudes als autònoms ens han ajudat a tirar endavant», comenta la responsable de Kid Monkey, Sheila Galisa.

De la mateixa forma que la resta de sectors, els establiments de nadons van haver de tancar a mitjan de març, amb la primera onada de la pandèmia. «Aquell mes vaig abaixar la persiana amb tota la temporada de primavera i estiu a punt per vendre», recorda Isabel Raurich, de la botiga Nins. «Per sort, quan vaig tornar a obrir, la gent va respondre molt bé i gairebé es van exhaurir totes les peces», remarca.

En aquests moments, la majoria de comerciants del sector afirmen que a poc a poc les vendes recuperen el ritme , però algunes asseguren que encara queda camí per retornar al moviment habitual. «Hi ha dies molt bons i d’altres més fluixos en els quals sembla difícil aixecar el cap. Però confio que ens en sortirem», manifesta Raurich.