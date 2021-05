Els comerciants del sector de la moda i complements de Manresa es mostren satisfets en veure que el moviment retorna a les botigues de la ciutat catorze mesos després de l’inici de la pandèmia. La majoria asseguren que l’aixecament de les mesures de mobilitat, el bon temps i la campanya de vacunació són alguns dels factors que ajuden a millorar el flux comercial, que va quedar ressentit a causa de les restriccions de la covid. A hores d’ara, els botiguers tornen a aixecar la persiana amb ànims davant la recuperació progressiva de les vendes.

Amb l’arribada de la primera onada, els comerços van tancar portes a mitjan març i no van tornar a obrir fins al maig, quan van recuperar l’activitat amb limitacions. Els mesos següents van registrar una línia de vendes desigual, a causa de l’aplicació de mesures com ara el tancament els dissabtes. Una restricció que es va prolongar des del mes de gener fins al març d’enguany. Després d’aquests últims temps, en què han vist limitades les seves vendes, celebren l’embranzida que el comerç ha agafat les darreres setmanes.

«L’ambient que es respira ara no té res a veure amb el de fa uns mesos enrere. Amb l’arribada del bon temps i la relaxació de les mesures, la gent té més ganes de passejar, anar a sopar i estrenar un vestit nou», explica una de les dependentes de la botiga El Petit Capritx, Àuria Franch. En la mateixa línia, Ernest Soler, al capdavant de la camiseria Joan Soler, destaca que ha detectat més moviment als carrers. Un trànsit que es tradueix en un increment d’entrades i sortides a la botiga. «Les festes han tornat i molts busquen roba per a l’ocasió», apunta.

De fet, el responsable de La Creadora, David Augé, també assenyala que les vendes en relació amb els vestits i els complements per a les cerimònies han pujat durant les últimes setmanes. «Aquest fet ens situa a uns nivells de facturació superiors envers el mateix període de fa dos anys», ressalta. A banda, també remarca que l’arribada de la primavera i la fi de les restriccions de mobilitat «conviden la gent a renovar l’armari amb noves peces». Aquesta és una tendència que també han detectat a la franquícia de sabates Casas. «Són moltes les persones amb ganes de deixar enrere la grisor del temps de pandèmia que decideixen comprar-se sabates vermelles i d’altres colors llampants», fa notar l’encarregada de la botiga, Meriem Hammaoui.

Els reptes de futur del sector

Malgrat que els comerços comencen a notar símptomes de recuperació, el darrer any els deixarà petjada. La línia de vendes de la majoria d’establiments no essencials van caure el 30%, segons dades de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa. En aquest context, en què sembla que el vent no bufi a favor, n’hi ha que s’atreveixen a començar de nou.

És el cas de la Marta Luján, que ha traslladat la botiga de Santpedor que porta el seu nom en un local del carrer Barcelona de Manresa. «Fa només un mes i mig que estic instal·lada en aquest nou emplaçament i, de moment, puc dir que el canvi ha estat molt favorable», assegura. Al mateix temps, posa de manifest que l’ambient comercial en aquest tram de Manresa no ha cessat d’ençà la seva arribada. «Encara és aviat per cantar victòria, i més tenint en compte la situació que vivim. Tant de bo ens esperi un futur més planer i fàcil», desitja.

La majoria de comerciants són prudents a l’hora d’imaginar el futur del sector de la moda un cop s’acabi la pandèmia. N’hi ha que auguren temps de bonança amb un públic receptiu i d’altres que temen la crisi econòmica derivada de la situació sanitària. En els dos casos, però, són conscients que les compres en línia han guanyat terreny durant la pandèmia. «El confinament no va fer més que accelerar els canvis en el consum que ja fa temps que es donen en el nostre sector», afirma Augé. En aquest sentit, alguns establiments han apostat per reforçar la fidelització del client a la botiga física.

Els responsables de la botiga de llenceria Neus Suàrez, David i Neus Suàrez, assenyalen que Internet és un altre dels gegants amb els quals ha de lidiar el petit comerç en aquests temps difícils. «Per contrarestar la seva influència, procurem que el tracte proper i l’atenció personalitzada sempre estiguin presents a la nostra botiga», conclouen.