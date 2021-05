Manresa té a punt la programació per una nova edició d’Estiu Jove, un conjunt d’activitats impulsades des del Programa de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, amb col·laboració de diverses entitats del territori. Aquest programa, tal com es va fer amb l’edició de 2020, s’ha adaptat a les mesures de seguretat i condicions higièniques necessàries per adir-se amb les condicions causades per la pandèmia de la covid-19.

L’objectiu de l’edició de 2021 és dotar als joves i adolescents d’espais de trobada i lleure on socialitzar de manera segura. Les activitats incloses al programa volen afavorir les relacions entre el jovent manresà i la seva vinculació amb el territori. La majoria de les activitats proposades són gratuïtes o tenen un cost reduït.

Les inscripcions obriran el 7 de juny. Per més informació podeu contactar amb l’Oficina Jove del Bages – Espai Jove Joan Amades al correu bages@oficinajove.cat, trucant al 93 877 13 60, per WhatsApp al 676 66 41 42, o bé presencialment al C/ Sant Blai, 14, de Manresa. L’horari d’atenció al públic és dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h i de dilluns a divendres de 16 a 19 h. A partir del 21 de juny, comença l’horari d’estiu, obrint l’oficina de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

CASALS D’ESTIU PER A JOVES: ÒRBITA JOVE

Primer torn: del 28 de juny al 2 de juliol/Segon torn: del 5 al 9 de juliol/tercer torn: del 12 al 16 de juliol/quart torn: del 19 al 23 de juliol/cinquè torn: del 26 al 30 de juliol

Horari bàsic: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

Lloc trobada: Espai Jove Joan Amades

Organitza: Manresa Jove (Ajuntament de Manresa) i CAE

Inscripció/preu: 50 € per setmana. A partir del 17 de maig de 2021 (30 places per torn que s’adjudicaran per ordre d’inscripció). Les inscripcions ja estan obertes a la web www.cae.cat.

ACTIVITATS

Manresa Express

Una versió manresana del Pekin Express

Data: 12 de juny

Lloc: Zona del Congost

Hora inici: 9.30 h

Organitza: CAE

Inscripció/preu: 10 € per parella. www.cae.cat

Final STLW League (Lliga intercomarcal de freestyle rap)

Batalles de rap

Data: 19 de juny

Hora: 16 a 21 h

Lloc: Sala Els Carlins

Organitza: Associació Stalow Manresa

Inscripció/preu: 5 euros ENTRADES LIMITADES! A través de WhatsApp al número 685373933 Els beneficis s'invertiran per finançar el pròxim Stalow Fest.

XIV Torneig de vòlei platja de la Plaça Major

Normes del torneig: Els jugadors i jugadores han de ser majors de 16 anys. Els equips han de ser mixtos i de quatre persones com a mínim. Hi ha dues categories: vermells (que no juguen habitualment a vòlei), blaus (que juguin habitualment a vòlei)

Data: del 28 de juny al 2 de juliol de 18.30 a 22 h i el dissabte 3 de juliol de les 15 a les 23 h

Lloc: Plaça Major de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove) i Vòlei 6

Inscripció/preu: 10 € per jugador. http://v6m.blogspot.com/

Torneig de futbol: “Sortiu i Gaudiu”

Normes del torneig: Els equips han de ser de 6 jugadors o jugadores amb el porter/a inclòs i es convocaran dues categories d’edat: Infantil, per alumnes de 1r i 2n d’ESO, nascuts/des el 2008 i 2007, i Cadet, per alumnes de 3r i 4t d’ESO, nascuts/des el 2006 i 2005; tant en categoria masculina com en femenina.

Data: del 28 de juny al 2 de juliol de 17 a 20 h

Lloc: Cruyff Court (plaça Milcentenari)

Inscripció/preu: Gratuït. http://www.cebages.info/

Espai IRIS. Orgullosxs de ser com som! (28 de juny, dia de l’Orgull LGTBI+)

Data: 2 de juliol, a les 18 h

Lloc: a determinar

Organitza: SAI Manresa, SAI Bages, Manresa Jove

Preu: gratuït.

Inscripcions a través dels correus sai@ajmanresa.cat, sai@bages.cat o al WhatsApp de Manresa Jove (676 66 41 42)

Bubble Futbol

Equip de 5 persones o bé també et pots apuntar individualment.

Normes del torneig: l’edat mínima per participar és de 13 anys, preferiblement equips mixtos

Lloc: Cruyff Court (Plaça Milcentenari)

Data: 9 de juliol de les 18 a les 20 h

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove)

A càrrec de Equipo Bubble Football

Inscripció/preu: www.manresajove.cat

Escape room: Operació Casino

Escape room pels carrers de Manresa. Teniu 40 minuts per aconseguir desactivar una bomba!

Data: 10 de juliol de 17 a 20 h (grups cada 12 minuts)

Lloc inici del joc: Plaça Sant Domènec.

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove)

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat

Vespre d’escacs a la fresca. Torneig-exhibició i simultanis

T’agraden els escacs o t’interessaria introduir-te en aquest món? T’animes a jugar amb un mestre internacional d’escacs? Vine! simultanis a càrrec del mestre internacional Joan Mellado i el jove Joan Pérez.

Data: divendres 16 de juliol

Hora: 18.30 h

Lloc: Plana de l’Om

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove) i Escacs Catalonia-Joviat

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat

Inauguració del nou Tour Stalow Fest: Rap conscient!

Molts coneixem la paraula Hip-Hop, però quants sabem que representa? Artistes de diferents camps de la cultura urbana ens ho explicaran.

Data: 17 de juliol

Hora: 17 a 20 h

Lloc: Plaça Europa

Organitza: Associació Stalow Manresa

Inscripció/preu: Gratuït amb possibilitat de taquilla inversa. Per reservar l’entrada o bé per participar-hi amb les teves lletres, contacta al número 685373933. O bé: www.manresajove.cat

Bots pel canvi: Basket Beat a l’espai públic

Tens ganes de compartir amb altres joves de Manresa? T’agrada la música? Vine a fer ritmes musicals amb pilotes de bàsquet i a transformar Manresa votant plegats i plegades.

Dates: els dimecres a la plaça Major dels mesos de juny i juliol.

Horari: de les 18 a les 19.30 h

Organitza: Ajuntament de Manresa (activitat inclosa dins Manresa 2022) i Basket beat.

TASTETS D’ACTIVITATS

Taller de rap

Data: 15, 17 i 22 de juny de 17 a 19 h

Lloc: Casal de joves la Kampana

A càrrec de: Versemblant

Organitza: Casal de joves la Kampana (Manresa Jove)

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat

Taller d’iniciació al Lettering

Descobreix la tècnica del brush Lettering amb retolador amb tots els trucs i les tècniques bàsiques per dibuixar les teves lletres boniques.

A càrrec de Clara Bayona, coneguda a l’Instagram com a @woodlove_letters.

Data: dilluns 28 de juny

Hora: de 18 a 20.30 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana. (previst a l’exterior)

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove)

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat Grup màxim de 15 persones

Taller d’autodefensa feminista

Totes tenim eines per defensar-nos, compartim-les! Autodefensa és actitud!

No mixt (per a dones diverses)

A càrrec de: Paula Ibáñez Camprodón

Data: 29 i 30 juny (2 grups)

Hora: de 19 a les 21 h

Lloc: Parc Puigterrà

Organitza: SIAD Montserrat Roig i Manresa Jove (Ajuntament de Manresa)

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat

Material: roba còmoda o d’esport

Taller d’elaboració de vídeos amb mòbil

En aquest taller, et proposem aprofitar al màxim l’eina que portes a la butxaca, el teu smartphone, per poder elaborar vídeos de qualitat.

Dates: 7 de juliol

Hora: de 16.30 a 20.30 h

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Organitza: Ajuntament de Manresa (Servei de Desenvolupament Local)

Preu/inscripcions: Gratuït. www.manresajove.cat

Mural a la Kampana

A càrrec de Dome

Dates: 13, 14 i 15 de juliol

Hora: de 17 a 19 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana.

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove)

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat

Taller de percussió corporal

Amb el nostre cós crearem ritmes musicals

A càrrec de Santi Serratosa

Data: dimecres 21 de juliol

Hora: De 18.30 a les 20 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitza: Ajuntament de Manresa (Manresa Jove)

Inscripció/preu: Gratuït. www.manresajove.cat.

EXPOSICIONS

Feminista havies de ser!

Comissariada per Natza Farré

Data: del 28 de maig al 18 de juliol de 2021

Lloc: Centre Cultural El Casino

Horari: de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h (entrada lliure)

Organitza: Ajuntament de Manresa i Generalitat de Catalunya

Esbossos i apunts

“Esbossos i apunts” és una exposició que engloba algunes de les obres realitzades per l’artista Sara Villarta els últims tres anys.

Dates: del 7 de juny al 23 de juliol de 2021

Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 19 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitza: Casal de Joves la Kampana (Manresa Jove)

Il·lustracions de joves als relats guanyadors del concurs de Sant Jordi del Regió7

Data: del 5 al 30 de juliol de 2021

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (entrada lliure)

Organitza: Manresa Jove amb la col·laboració de la regidoria de Cultura

La Kampana, també durant l'agost

A més, el Casal de Joves la Kampana estarà obert durant el mes d’agost, de 17 a 20.30 h de dilluns a divendres, on es podrà jugar a ping-pong, jocs de taula, seure i xerrar, fer excursions i altres activitats.

Concurs

Totes aquelles persones que prenguin part de qualsevol de les opcions que s’ofereixen a la programació d’Estiu Jove podran participar en el Concurs d’Instagram Estiu Jove 2021, penjant una fotografia que capti la millor imatge de les diverses activitats proposades, etiquetant a @manresajove_ojb i amb el hashtag #estiumanresajove2021. Entre totes les persones participants se sortejarà una sessió de realitat virtual a gaudir a partir del mes de setembre.