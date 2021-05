La presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Tània Infante, afirma que el sector de la moda ha estat un dels més perjudicats en el darrer any de pandèmia. Per aquest motiu, celebra el retorn del moviment als establiments de la ciutat.

Com valora la recuperació progressiva del sector de la moda?

És una alegria tornar a veure més gent al carrer amb ganes de gaudir de l’experiència del comerç. Tot just comença la temporada de primavera i no m’agradaria fer volar coloms, però el cert és que tenim esperança. L’aixecament de restriccions sempre és una bona notícia perquè vol dir que estem més a prop de la fi de la crisi sanitària.

Quin balanç fa del darrer any de pandèmia?

La moda ha estat un dels sectors més perjudicats. No només a causa de les restriccions, sinó també al canvi de dinàmiques de la gent. En sortir menys i reduir les trobades, la compra de roba i complements ha baixat. Per sort, el nombre de comerciants que han tancat el negoci no és excessivament alt i, en molts casos, ha estat una jubilació precipitada. A banda, també podem parlar d’alguna obertura en punts de la ciutat.

Bona part de les restriccions han recaigut sobre el sector.

Existeix un descontent general en relació amb les limitacions a les quals s’ha sotmès el comerç els darrers mesos. Moltes de les mesures que s’han aplicat estan pensades per les dinàmiques d’establiments més grans. Per exemple, una restricció d’aforament en una botiga àmplia té lògica, però la mateixa limitació en un local petit no té gaire sentit i complica el dia a dia dels comerciants d’una forma innecessària.

Els botiguers afiliats s’han pogut acollir a les ajudes del sector?

Al principi hi va haver alguns problemes a l’hora d’aconseguir les ajudes. Amb el temps, s’han resolt i la gran majoria s’hi han pogut acollir. No obstant, les ajudes no són suficients per salvar la situació. De cara al futur, allò determinant serà l’empenta dels comerciants i el seu esforç per pujar cada dia la persiana.

Durant el confinament, la compra per Internet va créixer.

Des de fa anys, el comerç té un repte important en matèria de digitalització, una assignatura pendent que la pandèmia ha precipitat. Hi ha consumidors que s’han acostumat a comprar des del sofà de casa i d’altres que valoren el petit comerç de proximitat. Amb tot, els comerciants han de reforçar l’aposta digital, sense perdre la seva força a peu de carrer.

S’acosten bons temps per al comerç?

Fa temps que els models de consum estan canviant. Si som capaços de sumar esforços i potenciar les nostres habilitats tornaran els temps gloriosos per al comerç.