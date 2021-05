La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, la Comissió per la Gent Gran del Xup i l’Associació de Veïns del Xup s'han manifestat pel centre de Manresa per reivindicar la necessitat de la construcció d’una nova residència geriàtrica pública al barri del Xup, amb l'assistència de prop d’un centenar de manifestants.

Al crit de «Volem la residència pública al Xup» van anar de la plaça Major, on començava la concentració, fins a la plaça Sant Domènec. Allà van llegir un manifest defensant la construcció de l'equipament públic al Xup i van criticar les declaracions del director de Sant Andreu Salut, Manel Valls, en què alertava que construir la residència pública al Xup era un error quan hi havia dos projectes privats que aportaran 350 places a la ciutat en un període de 2 o 3 anys. Valls va dir que Manresa no necessita més residències sinó més places públiques i va posar a disposició de la Generalitat les 91 places privades que té a Manresa Sant Andreu Salut.

Josep Fuentes, membre de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gens Gran de Manresa, considera que Valls «es contradiu al dir que no necessitem una residència, però que actualment el temps d’espera per accedir a una placa pública de Sant Andreu o de Montblanc és de dos anys».

En primer lloc va voler deixar clar que durant els últims anys han estat els únics que posaven sobre la taula el fet que hi havia manca de places públiques en les residències manresanes. «Ni ho deia l’Ajuntament ni Sant Andreu Salut ni cap institució».

Qui mana?

En segon lloc, es va mostrar sorprès amb les declaracions de Valls, ja que l'alcalde de Manresa presideix el patronat de la Fundació Sant Andreu Salut i el febrer de 2020 van signar un acord per a la construcció d'una nova residència pública -a final de 2021 havia d'estar tot preparat per a l'inici de les obres, tal com s'especifica al calendari pactat-. La residència de titularitat municipal al barri del Xup ha de tenir unes 100 places distribuïdes en unitats de convivència, amb un projecte pioner i innovador amb l’atenció centrada en la persona. «Ens preguntem, doncs, qui mana a Sant Andreu Salut. Si s’aplicaran les polítiques de Valls o les que vam acordar amb l’Ajuntament».

Fuentes va afegir que «ara que Valls veu que es construiran altres residències amb places privades a Manresa, demana que la Generalitat concerti més places perquè no li facin la competència».

D’altra banda, un altre tema que els preocupa és que no es vulguin invertir diners per r la nova residència pública i sí en construir habitatges assistits que seran privats i que, per tant, només hi podran accedir persones o famílies que tinguin recursos. Ho consideren una contradicció.

Bona per al Xup i per a tota la ciutat

Van afegir que estan disposats al diàleg, a escoltar els arguments dels altres, però volen que també s'escoltin els seus. «Seguim defensant que la residència al Xup és una prioritat, i no només pel barri sinó per a la ciutat de Manresa». Creuen que la residència «ajudaria a dinamitzar el barri del Xup perquè comportaria millorar el transport públic entre el barri i la ciutat i millorar la zona d’aparcaments. Sobretot, serviria perquè és un dels barris de Manresa que més necessita que hi hagi inversions i actuacions públiques».

La manifestant Carmeta Hernández de 72 anys, explicava que «sóc de Sant Salvador de Guardiola, però he vingut a la reivindicació perquè és una vergonya que no comencin a construir la residència. És necessari que sigui pública perquè la majoria de la gent gran té un sou miserable».

Víctor Feliu, de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, afirmava que «la residència és necessària perquè hi ha moltes persones que no poden assumir gastar-se 2.000 euros al mes en una privada».

Feliu va cloure la concentració agraint la participació dels assistents i va informar que la pròxima trobada serà dilluns 14 de juny al passeig Pere III, ja que és el dia abans del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les persones grans, i així fer-ne més ressò.