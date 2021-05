Fa pocs anys, quan pensàvem en algú allitat o assegut permanentment, ens venien al cap persones amb lesions medul·lars o malalties neurodegeneratives, o algú amb síndrome d’immobilitat degut a l’edat avançada. Aquesta visió, però, ha canviat a partir del moment que la covid-19 ha impactat en les nostres vides: tots estem exposats a estar ingressats en una unitat de crítics de forma temporal durant uns dies i, en conseqüència, a patir-ne les seqüeles.

La dimensió del problema és enorme i continua creixent a causa de l’envelliment de la població i de l’augment de l’esperança de vida. Només a Catalunya hi ha més de 40.000 persones amb discapacitat motriu superior al 75%, sense comptar les afectades per problemes d’origen mental que també els condicionen la mobilitat, ni aquells pacients prostrats temporalment i de manera severa per estar ingressats en una UCI, per ser grans accidentats o postoperatoris amb prostració.

Els principals problemes

D’una banda, els que pateix la persona afectada. Hi ha més de 60 conseqüències derivades de l’allitament perllongat. Una de les que més dolor físic i més afectació psicològica produeix són les ulceracions, però també altres com infeccions respiratòries, urinàries, restrenyiment, etc.

De fet, les llagues incrementen fins a 4 vegades el risc de decés de la persona i fins a 6 si hi ha complicacions durant la cicatrització.

D’altra banda, els cuidadors de persones afectades d’immobilitat pateixen lesions osteomusculars derivades de la necessitat de manipular i mobilitzar el pacient. Procediments durant els quals és necessari realitzar postures forçades i sobreesforços, i ho han de fer les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, 365 dies l’any. No hi ha descans, ni caps de setmana, ni vacances. Un exemple evident és el gairebé 3% d’absentisme laboral entre el personal sanitari a causa de lesions musculoesquelètiques atribuïbles a la manipulació de pacients. Aquesta situació encara és més complexa quan es té cura de la persona afectada a casa i el cuidador és un únic familiar, que, en un gran nombre de vegades, arriba a la claudicació.

Per últim, la immobilitat de les persones també representa un problema per als sistemes sanitaris públics del país. La prevalença mitjana d’ulceracions en atenció domiciliària és del 15% i en atenció en hospitals, de l’11%. Les estades hospitalàries s’allarguen, hi ha més necessitat de medicaments, cirurgies, cures posteriors a l’alta... Per posar un exemple extrapolable a la majoria dels països europeus, el cost anual de la curació de lesions cutànies al Regne Unit és el 4% del total del cost del Sistema Nacional de Salut. L’equivalent a centenars de milions d’euros de despesa.

S’evidencia, doncs, que hi ha un enorme problema latent, no resolt, que, malgrat tots els avanços en matalassos d’aire i llits hospitalaris, persisteix. Com ja va dir la infermera Pam Hibbs el 1987, «les úlceres per pressió són una epidèmia sota els llençols».

Una solució ‘made in’ Bages

Control Live, d’origen bagenc i amb tecnologia desenvolupada 100% al territori, ofereix una solució innovadora, única i patentada que permet millorar la qualitat de vida i donar més autonomia a les persones afectades, així com també als que les cuiden, al mateix temps que aporta eficiència i qualitat assistencial als centres que en tenen cura.

La solució està basada en la Smart Care Robot V-Chair i en la seva app associada, V-Live. Físicament, és una cadira de rodes elèctrica indoor i un llit clínic hospitalari, tot en un, dotat d’una tecnologia patentada a Europa que permet optimitzar la mobilització i abordatge precoç a les UCI, àrees de reanimació, plantes de llarga estada, residències per a la tercera edat i domicilis, i que permet actuar preventivament en l’aparició de la ulceració, del restrenyiment, i ajuda a evitar infeccions pulmonars i respiratòries i a controlar la disfàgia. El robot realitza tot l’esforç i evita les postures forçades i les lesions del cuidador.

És capaç d’automatitzar processos de mobilització del pacient, fins ara duts a terme manualment; de realitzar moviments únics que posicionen la persona de manera que s’allibera pressió de les zones on més freqüentment apareixen les lesions. És capaç de «bressolar-lo», canviant els punts de pressió, sense necessitat d’intervenció del cuidador, d’aconseguir posicions especials per controlar millor la disfàgia.

És capaç de ser comandat mitjançant ordres de veu, i evita transferències entre suports i permet desplaçar-se com a cadira de rodes elèctrica d’interior.

Alarmes de caiguda

Dona una solució integral en disposar d’un matalàs únic antiulceracions, amb un model d’utilitat europeu que redueix la fricció i les forces de cisallament durant els moviments com a llit (causa que origina més del 6% de les escares).

A més, l’app V-Live associada a la Smart-Care-Robot V-Chair, permet al cuidador monitoritzar els esdeveniments rellevants i rebre alarmes de caiguda i d’assistència sol·licitades pel discapacitat, de temps excessiu en una posició. Això, els permet donar la millor cura sense renúncies, actuant a distància, controlant la persona malgrat el cuidador estigui en un altre lloc fent altres activitats.

Control Live treballa per fer avançar les seves solucions cap a un futur prometedor: la tecnologia sustentada en intel·ligència artificial i centrada en les persones, en pro de la seva salut i del seu benestar.

(*) Sònia Riera és la CEO de l’empresa Control Live.