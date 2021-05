Què tenen en comú les matemàtiques i les pedres?, és la proposta que va programar la UPC Manresa per commemorar el Dia Internacional dels Museus. L'interrogant plantejava reptes relacionats amb el Museu de Geologia Valentí Masachs de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), ubicat al Campus UPC Manresa, i el Museu de la Tècnica de Manresa i les matemàtiques, i es podia resoldre des dels dos museus i des del camí que els uneix. Les persones que hi van participar van poder escollir el museu des d’on iniciar l'activitat.

Els dos museus han constatat que l'activitat va ser un èxit i que va tenir molt bona rebuda per part del públic. L'esdeveniment mostra la importància de la col·laboració entre museus. Els dos monitors participants, David Fornell i Roger Gaona, ambdós estudiants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), també han valorat molt positivament els resultats, alhora que s'han mostrat molt satisfets d’haver fet l’activitat.

De cara al curs vinent (2021-2022), els dos museus oferiran al públic i a les escoles la possibilitat de fer una visita conjunta entre el Museu de la Tècnica de Manresa i el Museu de Geologia Valentí Masachs, basada en l’activitat realitzada pel Dia Internacional dels Museus i que inclourà també algun joc de màgia matemàtic. Com diu Montse Alsina, professora del Departament de Matemàtiques de la UPC a l’EPSEM, i impulsora d’aquestes accions conjuntes, l’èxit de participació "és una prova més d’una suma que, de fet, multiplica".

Diplomes per als estudiants de secundària

Paral·lelament, el Museu de la Tècnica va acollir l'acte de cloenda i l'entrega de diplomes de final de curs als joves de l'Anemx+mates i el 7deMates, projectes impulsats per la UPC Manresa amb la col·laboració d'un grup de professorat de secundària. El director del museu, Eudald Serra, va donar la benvinguda a les famílies dels joves participants, que van gaudir de la projecció d'una xerrada en streaming sobre Matemàtiques i epidèmies a la gran sala del museu, respectant totes les mesures imposades per la covid-19, així com d’una activitat per resoldre reptes matemàtics, plantejats a partir de construccions geomètriques amb cintes fabricades en el mateix museu i que va tenir lloc a l'exterior.