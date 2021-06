El més habitual de les obres és que vagin més tard del previst. En el cas de les de la Clínica Sant Josep per fer nou l’aparcament, ha passat el contrari. Havien d’acabar el setembre i, si no hi ha cap entrebanc de darrera hora, ho faran el juliol, dos mesos abans.

El canvi de data l’ha motivat la rapidesa amb què s’ha pogut rebaixar el terreny de la finca de cal Matoner, propietat de la Clínica, per fer guanyar espai a l’aparcament. Albert Estiarte, director de la institució, que ofereix l’assistència mutual i privada de la Fundació Althaia, explica que «el rebaix de terres ens preocupava perquè hi havia pedra però, quan van entrar les màquines, no van tenir cap problema per trencar-la i treure-la». Esther Térmens arquitecta tècnica d’Althaia, hi afegeix que «amb la piconadora ja la van poder treure. Si hagués estat molt dura no s’hauria pogut fer», i hauria alentit molt tot el procés.

Un centenar de places

Amb aquesta actuació la Clínica passarà a tenir un centenar de places d’aparcament mentre que, fins ara, en tenia 13 al davant i 51 al darrere que, en ser de franc, sempre estaven ocupades pels professionals del centre i pels veïns. Les noves seran de pagament. L’entrada es farà pel túnel del carrer dels Caputxins. En aquesta banda, hi haurà un semàfor a dins i a fora perquè és per on entraran i sortiran les ambulàncies i serà el sistema per avisar als conductors que vulguin entrar per donar prioritat als vehicles d’emergència.

La sortida de tota la resta de vehicles es farà pel carrer del Purgatori. A la part del darrere, que dona a aquest vial, hi haurà les dues màquines per pagar. L’aparcament tindrà també un espai pensat per aparcar-hi patinets elèctrics, que es podran carregar mentrestant. Dins de les millores lligades a la sostenibilitat, una novetat important és que a totes les pèrgoles de la part posterior hi haurà plaques solars.

El terra per on passaran els vianants és de color gris i per on transitaran els cotxes serà d’òxid de ferro pintat. També ha fet un canvi important el pati del Centre de Disminuïts Físics del Bages, veí de l’aparcament, on hi haurà una font, una barbacoa i un hort urbà. El pati ha cedit espai a l’aparcament però, a canvi, guanyarà qualitat per als usuaris.

S’ha mogut de lloc l’estàtua de la verge que hi ha a la banda de l’entrada i ja s’hi han col·locat uns elements metàl·lics per separar l’espai per a vianants i per a vehicles que també hi ha en altres llocs de l’edifici renovats els darrers anys. La responsable és la interiorista solsonina Susanna Cots. Amb un pressupost de 784.000 euros, el projecte i direcció d’obra és d’Enginyeria Larix.

Els circuits que s’han muntat mentre dura la intervenció, destaca Estiarte, estan funcionant molt bé. «No hem tingut cap reclamació ni queixa dels usuaris». Acabat l’aparcament, la propera millora serà a la quarta planta d’hospitalització, de cara al 2022.