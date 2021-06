La Unitat de Farmàcia de l’ICS a la Catalunya Central ha posat en marxa un estudi per identificar els motius que condicionen els usuaris menors de 60 anys a l’hora de rebutjar majoritàriament la proposta de Pfizer per a la segona dosi de l’estratègia de vacunació.

Aquest estudi s’està fent als punts de vacunació massiva de la Catalunya Central: l’Escorxador d’Igualada, el Palau Firal de Manresa, el Sucre de Vic i l’Hotel Entitats de Berga.

Dissabte, al Palau Firal de Manresa, 708 de les 774 persones que van acudir a vacunar-se van optar per rebre una segona dosi d'AstraZeneca i només 66 Pfizer.

AstraZeneca o Pfizer per a la segona dosi? Aquesta és la pregunta que es fa la ciutadania menor de 60 anys, majoritàriament professionals essencials i col·lectius sanitaris, quan són citats per a l’administració de la segona dosi de la vacuna.

Fa unes setmanes se’ls va administrar AstraZeneca però, arran dels esdeveniments de trombosi notificats a mitjan març, el Ministeri de Sanitat va dilatar la decisió sobre el tipus de vacuna a administrar per tal de finalitzar la pauta.

Malgrat la conclusió d’un balanç benefici-risc favorable, de l’Agència Europea del Medicament, el Ministeri de Sanitat va acordar l’administració de Pfizer com a segona dosi. Tanmateix, els ciutadans poden rebutjar específicament la proposta i sol·licitar que se’ls vacuni amb AstraZeneca.

Per conèixer els perquès de la decisió, la Unitat de Farmàcia i l’Àrea de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central impulsen un estudi per saber què condiciona aquestes persones a rebutjar Pfizer per a la segona dosi de la pauta de vacunació.

L’estudi va començar aquest dissabte, 29 de maig, coincidint amb l’inici de les vacunacions amb segones dosis per als col·lectius essencials.

Per dur-lo a terme, s’ha elaborat un qüestionari que es proposarà a la ciutadania que es vacuni als punts de vacunació massiva.

Segons destaca la cap de la Unitat de Farmàcia, Anna Bonet, “A més de poder conèixer els motius de la decisió i els recursos que han utilitzat per prendre-la, l’estudi ens permetrà tenir informació útil per enfocar accions a fer amb les persones de 60-69 anys que encara dubten de vacunar-se amb AstraZeneca”.