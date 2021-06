La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i el Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans reiteren la seva oposició al «nyap» urbanístic que afectarà l’exterior de la residència del barri manresà, i lamenten que l’Ajuntament s’hagi donat la raó a si mateix en l’informe municipal que s’havia plantejat per dilucidar el conflicte.

En relació a l’informe tècnic municipal de l’afectació urbanística a la residència pública de la Font dels Capellans, manifesten que «no ens ha sorprès que l’informe dels serveis tècnics municipals avali la solució prevista al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per al carrer Granollers i l’alteració dels límits de la residencia de La Font dels Capellans. Evidentment els tècnics no poden contradir-se fent una avaluació negativa d’un projecte que ells mateixos havien dissenyat».

Consideren que ja que els tècnics municipals són part implicada, «el més honest hauria estat encarregar l’informe a uns tècnics imparcials sense cap implicació directa en el projecte».

Continuen denunciant que la proposta urbanística de l’Ajuntament de Manresa avalada per la Generalitat és un «nyap».

Expliquen que els tècnics consideren «d’interès públic» la nova connexió viària prevista «i les entitats que ens oposem al projecte considerem d’interès públic el benestar de les persones».

Afirmen que quan els tècnics diuen que l’afectació queda compensada per l’ampliació del jardí, «una vegada més rebutgem aquest demagògic argument. Hi ha 150 m2 de zona verda a la part posterior de la residència que no són aprofitables pel desnivell existent, ja que per accedir-hi cal fer-ho mitjançant una escala. Una altra part de la nova superfície verda proposada també és qüestionable pel seu desnivell».

Desmenteixen l’Ajuntament

Des del seu punt de vista, especificar que la supressió de la prevista connexió del carrer Granollers amb l’avinguda dels Països Catalans comportaria dificultats els dies de celebració del mercat setmanal «és un grotesc argument propi d’un guió de la ‘Innocentada’». Opinen, també, que la connexió de la nova avinguda dels Països Catalans amb el barri de la Font dels Capellans i el barri de les Cots-Pujada Roja és totalment factible sense l’enllaç viari previst, que continuen mantenint que «destrossa l’actual jardí de la residència».

Així que «en benefici dels residents i usuaris de l’equipament», la Plataforma i el Casal «ens mantenim ferms en els nostres posicionaments d’oposició al projecte».

Asseguren que «no és certa l’afirmació de l’Ajuntament, en el comunicat de premsa que ha emès, on diu que s’ha iniciat un treball conjunt amb els responsables de l’equipament i el Casal de la Gent Gran per definir conjuntament l’aspecte que tindrà el nou jardí resultant».

Afirmen que el dia 7 de maig, el president del Casal va enviar un correu electrònic a la directora de la residència, amb còpia per a l’alcalde Marc Aloy i la regidora Mariona Homs, en el qual comunicaven que, després de consultar-ho amb els seus socis, s’oposaven a l’afectació prevista en el projecte i que «no assistirien a cap reunió per parlar de la modificació del jardí actual».