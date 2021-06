Si compres al comerç de Manresa o consumeixes als seus restaurants, a partir d'aquest dimecres pots gaudir de descomptes directes del 20% a l'hora de passar per caixa. Es tracta d'una campanya impulsada per l'Ajuntament de Manresa -que hi inverteix 200.000 euros- i que calcula que suposarà una injecció de com a mínim un milió d'euros a les botigues i la restauració local.

Com aconseguir els descomptes

Per beneficiar-se de la campanya 'Bons Manresa' cal descarregar una aplicació (la podeu trobar en aquest enllaç). Dins la mateixa app, s’especifiquen els passos que cal seguir: cal que els usuaris es registrin i, un cop fet aquest pas, obtindran els 5 bons de 5 euros cadascun, que es podran bescanviar (mitjançant els codis QR que genera la mateixa aplicació) per cada compra de 25 euros. Tota la ciutadania que no tingui accés a Internet o a dispositius mòbils es pot adreçar a l’Oficina de Turisme de Manresa.

Els bons es podran bescanviar als establiments de comerç no essencial i als bars i restaurants de la ciutat que s’han adherit a la campanya.

La iniciativa forma part del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa i té l’objectiu d’incentivar la demanda als establiments comercials de la ciutat donant suport també a les famílies, que es podran beneficiar dels descomptes.