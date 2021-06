Manresa commemorarà enguany el Dia Internacional de les Persones Refugiades donant visibilitat a temes d'actualitat com la situació a la Mediterrània, a Palestina i a Colòmbia.

Cada mes de juny la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, volen recordar especialment la importància de defensar el dret a refugi i mostrar el suport de Manresa a totes les persones que han de deixar llar i família per defensar la seva vida.

Enguany, el cicle consta de dos actes que combinen testimonis, veus expertes, imatges i poesia per donar visibilitat a una de les més grans tragèdies del segle XXI i reflexionar sobre el repte col·lectiu que suposa. Es donarà visibilitat a temes d'actutalitat com la situació a la Mediterrània, una de les principals rutes que utilitzen les persones refugiades, i també Palestina i Colòmbia.

Cinefòrum

El dimarts 15 de juny hi haurà una sessió de cinefòrum amb la pel·lícula Cartas Mojadas. Serà a les 19 h a l’Auditori de la Plana de l’Om. Compta amb la col·laboració de Cineclub Manresa i la Federació Catalana de Cineclubs.

La directora del film, Paula Palacios, s’acosta a un tema tan dur com actual: el periple de persones que posen en risc la vida per millorar el seu futur i fugir de la violència. Mitjançant una veu misteriosa que sorgeix del fons del mar, s’explica l’epopeia més tràgica de la història contemporània. Seguint cartes de mares als seus fills i filles, la veu acompanya la tasca de ProActiva Open Arms en una de les seves missions més difícils: salvar 550 persones d'un naufragi. Després trasllada a l'espectador als carrers de París per reflexionar sobre l’acollida i a bord d’un vaixell de guardacostes libi.

La sessió comptarà amb un debat final i taquilla inversa per a donar suport a projectes de ProActiva OpenArms. Cal reservar entrades a la web del Kursaal.

Taula rodona i poesia

El divendres 18 de juny, a les 7 de la tarda i a la plaça Fius i Palà, s'ha programat una taula rodona i poesia. Hi participaran el periodista expert en l'Orient Mitjà Joan Roure, que parlarà de la situació a Gaza i Cisjordània, i la psicòloga i activista social Betty Puerto, que comentarà la situació a Colòmbia i presentarà el seu poemari "Exiópolis y el vuelo del colibrí".

L'acte es tancarà amb recital de poesia a través del projecte 'Acompanyamiento poético' de l'entitat Acció Internacional per la Pau, i un micro obert per a totes aquelles persones que vulguin compartir els seus poemes sobre drets humans. La cloenda serà musical a càrrec del músic Oriol Barri. Cal fer reserva a florssirera@ajmanresa.cat.

Els dos actes es completaran amb la mostra artística elaborada en el marc de l’Espai Creatiu “El dret al refugi en collage 3 D”. La coordinació artística va a càrrec de Sofia Gómez i està organitzada per la regidoria de Cultura. A l’Espai Creatiu es compta amb la participació del programa de protecció internacional de la Fundació Germà Tomàs Canet.

L'any passat el Dia Internacional de les Persones Refugiades es va haver de celebrar en línia a causa de la pandèmia.