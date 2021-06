El manresà Josep Solà Font ha estat nomenat aquest dimarts nou director general del Patrimoni de la Generalitat. L'executiu català ha nomenat Solà per a aquest càrrec en la reunió celebrada aquest dimarts, en la qual s'han aprovat un llarg llistat de nous càrrecs.

Llicenciat en Geografia i Història el 1986 i postgraduat en Història Econòmica (1989) per la UAB, Solà va estudiar Ciències Econòmiques a la UAB i Direcció i Administració d'Empreses a ESADE. Va completar la seva formació sobre diversos temes de gestió pública a ESADE i IESE. Solà ha desenvolupat la seva carrera professional al sector públic. Entre altres càrrecs destacats ha estat director de Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2000 - 2001), director de Serveis al Departament de Territori i Sostenibilitat (2011 - 2016) i director de Serveis al Departament de Cultura (2016 - 2017), director de Serveis al Departament d'Empresa i Coneixement (2017 - 2018). Des de l'any 2018 i fins a l'actualitat ha estat director general d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA).

L'executiu també ha fitxat l'anoienca Natàlia Mas Guix (Sant Martí de Tous, 1979) com a directora general d'Indústria. Entre 2004 i 2015 Mas va treballar al Banc Central Europeu (Frankfurt am Main), primer com a economista a les direccions generals d´Economia (divisió d´Afers Exteriors) i d´Estadística (divisió d´Estadístiques Monetàries i Financeres). Des del 2010 hi treballava com a experta en Estabilitat Financera a la Direcció General de Política Macroprudencial i Estabilitat Financera. Prèviament, havia treballat com a consultora del Banc Mundial (2009) en la unitat d´assessorament per a la captació d´inversió estrangera.

Altres nomenaments

La fins ara secretària de Medi ambient i Sostenibilitat del Govern, Marta Subirà Roca, assumirà la presidència de l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en substitució de Ricard Font.

El Govern també ha donat llum verda a altres nomenaments que ja havien transcendit, com el d'Albert Castellanos Maduell (Barcelona, 1978) com a secretari d'empresa i Competitivitat. A més, Francesc Sutrias Grau (Rubí, 1966) serà el nou director de l'Agència Catalana del Consum. Tots sota el paraigua de la conselleria que dirigeix Roger Torrent.