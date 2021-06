Una seixantena de persones van assistir ahir a la sessió organitzada per l’Ajuntament per informar als veïns i comerços del carrer d’Alfons XII sobre el canvi de nom del vial pel de passeig de la República. L’acte, que gairebé es va allargar dues hores i que va generar molt debat, en alguns moments acalorat, va fer aflorar el malestar del veïnat, no tant pel canvi de nom sinó perquè el consistori dediqui els esforços a aquest tema i no solucioni els mals endèmics que arrossega el vial: inseguretat pel grup de bevedors que hi fan parada sovint, les contínues entrebancades a les llambordes, la mala il·luminació...

Els veïns també van coincidir que si es canvia la denominació de carrer per la de passeig hi caldrien millores per fer-li justícia.

Hi va haver retrets perquè no s’hagi organitzat un referèndum per votar el nom més escaient a nivell de tota la ciutadania. Hi ha qui va criticar que no s’aprofiti el canvi per batejar-lo amb un nom de dona, tenint en compte que a Manresa només el 2% dels noms d’espais públics corresponen a dones laiques. Fins i tot va sorgir la reclamació que no s’hagi aprofitat el canvi de nom per batejar l’actual Alfons XII com passeig de la Seu i, ja posats, la plaça de la Reforma com a plaça de la Seu per donar el relleu que mereix al monument més important de la ciutat.

Una altre retret al consistori va ser el d’actuar segons una política de fets consumats, van apuntar un parell de persones, en el sentit que la sessió d’ahir, que també hi ha més d’un assistent que va agrair i valorar que s’hagués organitzat, era per informar als afectats d’una decisió que ja no té aturador.

Cap vincle amb Manresa

L’acte va començar amb l’exposició per part de l’alcalde Marc Aloy de les passes que s’han fet els darrers anys al ple municipal per canviar el nom del carrer d’Alfons XII. Va ser el primer a esgrimir un argument que va sonar de forma insistent durant tota la vetllada pels qui van defensar aquest canvi i és que Alfons XII (l’inici del regnat del qual va suposar la fi de la Primera República espanyola) «no va tenir mai cap vincle ni relació amb Manresa». Després d’ell, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va parlar de la comissió del nomenclàtor que s’ha encarregat d’estudiar i avalar el canvi de nomenclatura. Tot seguit, els historiadors Francesc Comas i Joaquim Aloy i el periodista Salvador Redó van oferir informació de l’accidentada història de la urbanització del vial i del nom amb què el van batejar. Aloy va assegurar que no haver-lo canviat encara a aquestes alçades «no ens deixa massa bé», ni als polítics ni als historiadors. Comas va recordar que és un carrer que va estar més de cent anys amb nom tot i no haver-hi encara el vial, que va trigar més d’un segle a obrir-se d’ençà que es va veure la necessitat de fer-l’ho, sobretot lligada amb l’arribada del tren a Manresa. Es va projectar els anys seixanta del segle XIX i no es va inaugurar fins al 1970.

Anna Llopart, cap d’Unitat de l’Oficina de suport jurídic dels Serveis a les Persones de l’Ajuntament, i Mercè Argemí, tècnica de Cultura, van intentar tranquil·litzar els presents pel que fa als tràmits que hauran de fer un cop es materialitzi el canvi de nom. Van assegurar que seran molt pocs. No tothom s’ho va creure.

Esclat de retrets

Quan va començar el torn de preguntes és quan va esclatar el malestar evident dels veïns del vial. Retrets perquè no se’ls havia demanat l’opinió i, sobretot, perquè s’inverteixin esforços en aquest tema i no per resoldre els problemes que genera un grup de persones que es dediquen a consumir alcohol al carrer. Baralles, tràfic de drogues, ganivets, bats de beisbol. Hi va sortir de tot i, al costat d’això i de la manca de presència de la Policia Local quan se’ls reclama, segons van lamentar, les entrebancades amb les llambordes -avis que van amb bastó i que els queda travat al terra i cauen- i la poca il·luminació. Sobre aquest darrer tema, Aloy va avançar el canvi imminent d’una part de la il·luminació del vial.

Es preveu que en el ple del 17 de juny es doni compte de l’obertura de l’expedient per a la retirada del nom del carrer Alfons XII i que a la sessió següent, la del juliol, es porti a votació la retirada del nom i també nominar el vial com a passeig de la República. Crespo va anunciar que, fet aquest pas, el canvi de plaques serà ràpid.