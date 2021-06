La plantilla de Correus ha començat aquest dimecres una vaga de tres dies, convocada per la CGT i el SiPCT, amb l’adhesió de la CNT, per exigir un servei públic i de qualitat per a tothom. Aquest migdia una trentena de treballador s’han manifestat davant l’oficina de plaça Espanya de Manresa. Entre xiulets i banderes, han cridat consignes com «contractació» o bé «les cartes també existeixen». Hi han participat treballadors de diferents oficines del Bages i el Berguedà.

Els motius de la vaga són la falta de contractació que fa inviable la prestació d’un servei postal públic de qualitat, han assegurat representants sindicals. Han explicat que «a Correus de Manresa falten unes 11 o 12 persones a la plantilla, imagina si hi ha sobrecàrrega de feina». També afegeixen que «dues companyes han agafat la baixa per maternitat, i no han contractat a més personal, ens hem de repartir la seva feina», lamenten.

Es queixen de la pressió cap els els treballadors i treballadores que en alguns casos han suposat expedients disciplinaris, d'una política de prevenció de riscos laborals insuficient, o que no tenen transports suficients per desplaçar-se, a més a més de manca de material.

Javier Gordo, delegat sindical del SiPCT, assegura que «la direcció de Correus prioritza els repartiments de paquets de compra en línia de les grans multinacionals com Amazon, Aliexpres, Wish, entre d’altres, per davant de cartes, notificacions i enviaments, que no consideren rendibles econòmicament, però que són molt importants, com poden ser, per exemple, cartes de l’hospital». Gordo assenyala que «justament avui, com que hem realitzat la vaga, ens han obligat a repartir tots els paquets primer, deixant tot el correu ordinari pel final».

Afirmen que el personal de Correus està tip de rebre queixes del veïnat pel retard del seu correu malgrat no ser-ne els responsables.