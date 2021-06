L’escola Fedac de Manresa ha portat a terme un projecte que ha consistit en elaborar codis QR amb informació de quinze punts ignasians de la ciutat. Els mateixos alumnes -hi han intervingut 120 nois i noies de 1r, 2n i 3r d’ESO- han enregistrat vídeos amb informació de cada lloc en cinc idiomes diferents (català, castellà, anglès, àrab i xinès).

Fins ara, accedir in situ a informació de la Cova, el Pont Vell, la Seu, la capella del Rapte, el Pou de Llum, la capella de Sant Pau, el convent de Santa Clara, la Casa Amigant, la Creu del Tort, Santa Caterina, la capella de Sant Ignasi Malalt, el carrer del Balç, la capella de Sant Marc, el Pou de la Gallina i del Pou de Llum amb vistes a Montserrat no era possible, si bé en els llocs més importants, com és el cas la Seu, hi ha penjats codis QR en català, castellà i anglès per accedir a la informació patrimonial de la web del temple.

La iniciativa de l’escola forma part del macroprojecte Projectem el Bages, que han desenvolupat durant aquest curs, el resultat final del qual presentaran avui al regidor de Turisme, Joan Calmet.

Els vídeos explicatius de cada indret ignasià els han enregistrat 50 dels 120 alumnes davant d’un croma on es veuen projectades imatges fixes i en moviment de cadascun dels punts patrimonials.

Fonts del centre expliquen que l’elaboració del contingut «és el resultat del treball cooperatiu dels alumnes i d’un estudi profund i de camp sobre la ruta ignasiana». Han remarcat, alhora, que «els projectes que tenen impacte en l’entorn són els que més motiven l’alumnat» per la seva «utilitat social». Aquest en concret n’és un clar exemple. La data de col·locació dels codis resta pendent de la trobada d’avui amb Calmet i amb Sònia Martín, responsable de l’Oficina de Turisme de Manresa.