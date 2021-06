El març de l’any que ve s’estrenarà a Manresa el primer documental sobre el Camí Ignasià que, impulsat per l’Oficina del Pelegrí, es va acabar d’enregistrar ahir a la capital del Bages després de quinze dies de rodatge.

Es tracta del segon treball centrat en el camí que va recórrer el 1522 sant Ignasi, fundador de la Companyia de Jesús, entre Loiola i Manresa, on va viure onze mesos que el van transformar. Com és sabut, l’any vinent es commemoraran els 500 anys de l’efemèride.

L’any passat, el Camí Ignasià ja va protagonitzar el rodatge d’una pel·lícula religiosa, en aquest cas, finançada pel ministeri de cultura hongarès centrada en l’experiència espiritual dels pelegrins. Amb una durada d’una hora i 33 minuts, la previsió és que s’estreni el setembre a Budapest en el 5è Congrés Eucarístic Internacional. Se’n farà una versió en hongarès, en alemany, en anglès i en castellà, amb la idea de difondre’l a l’Amèrica Llatina. Entre els llocs on es podrà veure es preveu que hi hagi la capital del Bages.

60 hores de filmació

Del documental El Camí Ignasià rodat ara, que ha donat com a resultat més de 60 hores de filmació, en sortirà una versió de 50 minuts per ser emesa a la televisió i una d’hora i mitja per fer-ne projeccions més puntuals. Està basat en el darrer llibre sobre el Camí Ignasià del jesuïta Josep Lluís Iriberri, director de l’Oficina del Pelegrí, i el realitza la productora Animaset, amb la direcció de Jordi Roigé, autor del documental Sagrada Família. La Bíblia en Pedra.

Iriberri hi fa de guia, paper que ha fet multitud de vegades com a principal promotor del camí, i hi ha quatre pelegrins: Marta Burguet, Mbassa Niang, Iñaki Sánchez i Iñigo Medinilla. Al seu costat, a banda de Roigé, que també signa el guió, que va idear en un recorregut preparatori que va fer pel camí el febrer passat, integren l’equip de rodatge i de producció Andrea Bossoms, Víctor Català, Guillem Subirats i Guillem Rufas i el conductor Carlos Pérez.

A més a més de Manresa, explica Roigé, el documental, que, al costat del finançament de la Companyia de Jesús, n’ha tingut de la comunitat autònoma de la Rioja, de la ciutat de Tudela i de la Diputació de Lleida, es vol projectar «als llocs on hem rodat». També es farà a arribar a la Filmoteca Vaticana «perquè li faci de caixa de ressonància» i a festivals de cinema religiós, de natura i de documentals. La finalitat del projecte, ho resumeix el cineasta, és «fer atractiva l’experiència del Camí Ignasià a tot tipus de públic: turístic, esportiu, de natura...»

Per a un públic internacional

Iriberri recalca que és una producció que no té res a veure amb el film hongarès, que estava centrat en l’aspecte espiritual. En aquest cas, tot i que el component espiritual també hi és, els protagonistes són els llocs per on transcorren els 655 quilòmetres del camí. La gastronomia, la cultura i les entrevistes a persones lligades amb el recorregut: pelegrins, artesans, guies turístics... Roigé posa de relleu que «hi destaca la riquesa cultural» i que «s’adreça a un públic internacional».

De Manresa, on el rodatge es va fer entre ahir i abans d’ahir, hi sortiran la Cova, la Seu, la capella del Rapte i el Pou de Llum. També hi surt l’Oficina de Turisme. Roigé comenta que «Manresa és el clímax. Durant el trajecte hi ha hagut moments d’alegria i moments durs però quan arribes a Santa Caterina i veus la ciutat de Manresa és un moment esperat, com quan veus per primer cop les muntanyes de Montserrat i travesses el Pont Vell. L’objectiu, la idea, la il·lusió és l’arribada a Manresa», insisteix.