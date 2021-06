L’Ajuntament en Manresa ha iniciat els treballs d’adequació de la nova àrea d’esbarjo exclusiva per a gossos censats que s’ubicarà al passatge Dante, a la zona nord de la ciutat, un espai còmode i agradable que permetrà passejar lliurement els gossos, sense necessitat de dur corretja i on es puguin socialitzar i relacionar-se amb altres animals.

Els treballs tenen un pressupost de 93.252,64 euros i preveuen la seva finalització a finals de l’estiu. Amb motiu de l’actuació s’ha prohibit l'estacionament de l’aparcament de motos a l’avinguda de les Bases número 46, per habilitar un accés de vehicles d’obra al passatge Dante.

L’espai d’actuació d’aquest projecte és una parcel·la del passatge Dante, un vial que connecta l’avinguda Bases de Manresa amb el carrer del Dante. Comprèn una superfície total de 1.234,27m2, dels quals 507,74 m2 seran d’espai específic per a l’esbarjo de gossos i persones usuàries. Es tracta, doncs, de l’àrea per exclusiva per a gossos més gran de la ciutat. L’espai central —pensat per als animals— estarà pavimentat amb sauló i disposarà de reg per aspersió. El seu entorn estarà enjardinat amb arbustos i arbres, per tal d’embellir l’espai i dotar-lo d’ombres.

Els treballs preveuen també delimitar l’àrea d’esbarjo amb una tanca de tubs cilíndrics d’1,20 metres d’alçada i amb una porta prevista amb un sistema d’accés amb tancament electrònic (ja que només hi podran accedir aquelles persones que tinguin els gossos censats, dins de l’horari diürn). L’àrea es dotarà amb dos bancs de formigó, una font que permeti beure als gossos i una paperera. Finalment, s’il·luminarà amb dos bàculs amb projectors led que se situaran a la part central de l’àrea.