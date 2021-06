Una defunció per covid-19 la darrera setmana als centres assistencials manresans situa el total de víctimes mortals de l’epidèmia en 437.

La mort es va produir a la Fundació Althaia, que ha registrat durant tota l’epidèmia 312 defuncions. A Sant Andreu no hi ha hagut cap víctima mortal els darrers set dies i manté el total en 125, dels quals 65 des del 15 d’octubre.

Es tracta de la xifra més baixa de morts en 9 setmanes. Cal remuntar-se al 30 de març per trobar un període de set dies sense cap víctima mortals als centres assistencials de la ciutat.

El nombre d’ingressats ha baixat a 23, dels quals 22 a Althaia i 1 a Sant Andreu. La setmana passada n’hi havia 32, dels quals 29 a Althaia i 3 a Sant Andreu.

Els ingressos se situen a Manresa al nivell de principis d’octubre, previ a l’inici de la segona onada de la pandèmia.

Segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat, dels 22 pacients ingressats a la Fundació Althaia per covid-19, cinc son a l’UCI. En la darrera setmana hi ha hagut 25 altes hospitalàries. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 2.520 pacients donats d’alta per covid-19.

A Sant Andreu Salut hi ha una persona ingressada per covid-19 a les unitats d’aïllament o en habitacions que han estat aïllades. En la darrera setmana una persona ha rebut l’alta a domicili i una altra ha deixat de donar positiu en la presència del virus.

Des del 15 d’octubre, les dades acumulades son: 270 ingressos, 114 altes (7 a residència, 105 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària); 65 defuncions i 90 persones negativitzades.

Pel que fa als altres centres assistencials de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, a l’Hospital Sant Bernabé de Berga ahir hi havia un pacient ingressat per covid-19. En la darrera setmana hi ha hagut una alta i un nou ingrés. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 438 pacients donats d’alta i 75 defuncions.

A l’Hospital d’Igualada eren 15 els pacients ingressats per covid, dels quals 3 a l’UCI. En la darrera setmana hi ha hagut 18 altes hospitalàries. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 1.597 pacients donats d’alta i 245 defuncions.

A l’Hospital Universitari de Vic hi havia 12 pacients ingressats, dels quals 5 a l’UCI. En la darrera setmana hi ha hagut 6 altes hospitalàries i cap defunció. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 1.626 pacients donats d’alta i 231 defuncions.

Pel que fa als hospitals d’atenció intermèdia, a Sant Jaume de Manlleu hi havia 2 pacients ingressat. En la darrera setmana hi ha hagut dues altes. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 118 pacients donats d’alta al centre i 38 defuncions.

A la Santa Creu de Vic hi havia 13 pacients ingressats i s’havien donat tres altes durant la darrera setmana, sense que es produís cap defunció. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 374 pacients donats d’alta i 168 morts per la pandèmia.

Al Centre Sanitari del Solsonès no hi havia cap pacient ingressat per covid-19 i al Sant Josep d’Igualada n’hi havia un.