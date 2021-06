Dins del programa Travessa cap al 2022, aquest dissabte 5 de juny es portarà a terme la tercera neteja perimetral, que tindrà lloc a l’entorn de la Guia i de Santa Caterina. Començarà a les 10 del matí al parc de la Seu i es realitzarà per l’entorn de la Guia, la creu de la Guia i l’altiplà de Santa Caterina. Finalitzarà aproximadament a la 1 del migdia a l’entorn de l’antic monestir de Sant Cristòfol.

En aquesta ocasió, comptarà amb la col·laboració de l'Associació l'ERA (Espai de Recursos Agroecològics). Per participar-hi cal portar guants, roba còmoda i calçat adequat, així com també aigua per hidratar-se i quelcom per protegir-se del sol.

Aquest acte, emmarcat en l'eix acció, té la voluntat de teixir nous vincles entre la ciutat i el seu entorn, especialment als llocs sagrats que se situen a la perifèria manresana. Consisteix en una neteja d’espais naturals realitzada amb consciència plena i una disposició espiritual.

La propera activitat serà la tercera xerrada de la Travessa cap al 2022, emmarcada en l'àmbit paraula. La conferència tindrà lloc el dijous 10 de juny, a les 7 de la tarda, i serà a càrrec del consultor ambiental Josep Maria Mallarach. Titulada La resacralització de la natura. El paisatge com el lloc sagrat natural, es farà a l'auditori de l'espai Plana de l'Om de Manresa (Plana de l'Om, 5). Inclosa dins la 7a edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llenguatge de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i el Casal del Sord de Manresa i Comarques.

Per participar a la xerrada i a la neteja perimetral de la Travessa cap al 2022 cal fer la inscripció a través d'aquesta pàgina web.

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través de la pàgina web esmentada.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar aquesta web.