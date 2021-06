La Fundació Althaia i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia impulsen un estudi per conèixer les seqüeles de la covid-19 a la comarca del Bages. Aquesta investigació, que té com a objectiu conèixer la incidència de la covid persistent, es realitzarà gràcies a la convocatòria destinada al finançament de projectes de recerca científica sobre la covid-19 que han promogut Althaia i el Parc de la Séquia amb la col·laboració de la Fundació Sant Andreu Salut.

El projecte Covid persistent a la comarca del Bages. Incidència i factors predisponents ha estat la proposta escollida pel comitè avaluador, format per dos membres d’Althaia, dos de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i un membre de Sant Andreu Salut. Aquest projecte rebrà un finançament de 3.300 euros, atenent al pressupost sol·licitat en la proposta. L’ajut es dotarà en un 50% gràcies als 2.369,65 euros recaptats durant la darrera Transéquia, i la resta, fins a 5.000 euros, amb fons propis de la Fundació Althaia, que es van obtenir a través de les donacions que es van rebre en el marc de la campanya de mecenatge per combatre el virus. Com que el pressupost sol·licitat no arriba a la quantitat de 5.000 euros, Althaia destinarà els diners restants en una altra convocatòria d’ajuts per a un projecte de recerca sobre la covid-19, que s’ha obert recentment.

La convocatòria estava adreçada a projectes promoguts per investigadors d’Althaia que comptessin amb la col·laboració de personal investigador de Sant Andreu Salut. El Dr. Domingo Ruiz és l’investigador principal de l’estudi en el qual també participen el Dr. Enrique Esteve, la Dra. Landelina Verdugo i el Dr. Sergio Rivero, d’Althaia; la Dra. Olga Sabartés, de Sant Andreu Salut; i el Dr. Josep Vidal-Alaball, la Dra. Anna Ruix i la Dra. Anna M. Ramírez de l’ICS.

Un projecte sobre les seqüeles de la Covid-19

L’estudi seleccionat en aquesta convocatòria té com a objectiu conèixer la incidència de la covid persistent, així com les seves principals manifestacions, els factors que la predisposen i l’impacte sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones.

La covid persistent són aquells signes i símptomes que es desenvolupen durant o després d’una infecció provocada per SARS-CoV-2 i que continuen durant més de 12 setmanes. La condició sol presentar-se amb grups de símptomes, sovint superposats, que poden canviar amb el temps i poden afectar qualsevol sistema dins del cos. Moltes persones amb covid persistent també poden experimentar dolor generalitzat, fatiga, persistència de temperatura elevada i problemes neurològics i/o psiquiàtrics entre altres. Per tal d’oferir un tractament adequat a aquesta patologia, des d’una perspectiva multidisciplinar, Althaia va posar en marxa, ja fa uns mesos, la Unitat Postcovid que ja ha atès centenars de malalts. Amb aquesta nova iniciativa s’afegeix la recerca, fent un pas més enllà del tractament.

Els investigadors s’encarregaran d’avaluar la incidència de la covid persistent en persones de 18 anys o més que hagin estat diagnosticades de covid-19 al Bages recentment. L’estudi vol comprovar si aspectes com la gravetat de la covid-19, l’edat, i el gènere són factors que predisposen a acabar desenvolupant la covid persistent, o si els símptomes psicològics són els que predominen en les persones que tenen una major afectació de la qualitat de vida. La investigació, que té una previsió de durada d’un any, servirà com a punt de partida per dissenyar i implementar un programa social i de salut que aporti solucions per millorar la qualitat de vida de les persones.

Una recerca solidària

La Fundació Althaia, el Parc de la Séquia i Sant Andreu Salut van decidir promoure aquesta iniciativa amb l’objectiu d’avançar en la recerca de la covid-19 i les seves seqüeles. Amb aquesta convocatòria es posa en valor la recerca que es fa al territori, contribueix a la retenció del talent científic i beneficia directament a la població més propera amb els resultats de la investigació.

Per tirar endavant aquesta iniciativa, la implicació de la societat civil ha estat una peça clau. Per una banda, per la seva participació en la 37a edició de la Transéquia i, per l’altra, per les aportacions que tant persones a títol individual com empreses del territori han fet durant el darrer any per finançar estudis sobre la covid-19 promoguts per Althaia.

De fet, aquesta és la primera convocatòria interna que realitza Althaia per estimular l’activitat investigadora entre els seus professionals, prioritzant el mèrit científic, i ho fa promovent la relació amb altres institucions del territori. La convocatòria està dotada d’un finançament que permetrà un major abast de l’estudi i suposa un punt d’inflexió en el model de recerca de la institució, que s’aproxima a altres centres hospitalaris de referència, alhora que reverteix en el desenvolupament de la recerca i la innovació al nostre territori.