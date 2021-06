Un equip d’estudiants del grau en Enginyeria de Sistemes TIC de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participen a l’Autonomous Driving Challenge, una competició de cotxes autònoms, en la qual també prenen part altres sis equips de diferents universitats de l'Estat espanyol.

Enguany, l’equip de la UPC està format pels estudiants Arnau Beltrà, Helena Cadevall, Ferran Feixas i Pepe Recolons, de 3r curs del grau en Enginyeria de Sistemes TIC, i Èric Roy, de 1r curs del mateix grau. Inicialment, hi havia més estudiants interessats, alguns del mateix grau i altres del grau d’Automoció, però l’equip va quedar d’aquesta manera, ja que només hi podien participar 5 estudiants. L’equip va començar a treballar fa uns mesos i encara tenen fins passat l’estiu per acabar de completar totes les tasques.

L’Autonomous Driving Challenge, que es va celebrar per primera vegada el 2017, com el primer desafiament públic sobre conducció autònoma a Espanya, és una competició dirigida a estudiantat universitari amb formació tècnica en robòtica que estiguin interessats a desenvolupar la tecnologia de l'automòbil del futur.

Els participants desenvolupen funcions de conducció totalment automatitzades i les arquitectures de programari necessàries. Aquest desenvolupament és aplicable i escalable a la conducció autònoma de la vida real i brinda als estudiants la capacitat de formar part de la creació de la mobilitat futura.

Un simulador

Els equips seleccionats reben un simulador especialment desenvolupat per a aquesta competició i un model de cotxe a escala 1:8. El concurs es basa en quatre exercicis lliurables i una prova final. Els lliurables serveixen per mostrar el coneixement, avanç en el disseny i prova de les funcions de conducció autònoma dels diferents equips, alhora que serveixen a l'organització per anar avaluant els diferents equips i proporcionar-los tutoria i orientació segons sigui necessari.

A la prova final, els cotxes han de superar reptes encara per definir, que inclouran navegar pel recorregut, esquivar obstacles, reaccionar davant dels semàfors i aparcar. La pista està inspirada en l'escenari urbà de Barcelona i inclourà característiques com ara superilles, zones de vianants i carrers amb límits de velocitat baixos. La competició final tindrà lloc durant un esdeveniment internacional de referència en mobilitat.

Aquest esdeveniment està organitzat per CARNET, el hub de coneixement per a la ciència i la tecnologia, centrat en la mobilitat urbana, i amb seu a Barcelona creat per Volkswagen Group Innovation, SEAT i la UPC el 2015 com a Future Mobility research Hub.

CARNET combina el coneixement de la indústria, l'educació i les entitats públiques per crear solucions de mobilitat urbana contemporànies. A través de la col·laboració amb universitats i estudiantat, s'alineen les necessitats de la indústria i la societat amb l'acadèmia, mentre preparen als nous professionals per als desafiaments futurs.