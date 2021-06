L’Associació de veïns de la Mion, nascuda el 1971, és la més antiga de totes les entitats veïnals de Manresa i enguany compleix mig segle d’activitat, una efemèride que s’ha volgut tenir present en les festes d’estiu que se celebren aquest cap de setmana.

La primera junta gestora que va tenir era formada per 18 membres que es reunien els diumenges als locals del parvulari de Puigberenguer.

Entre els impulsors de l’agrupació veïnal van destacar Josep Subirana, Pere Padró, Josep Maria Boix, Domènec Basullas i el capellà Florenci Costa.

L’actual president de l’Associació de Veïns del barri de la Mion, Puigberenguer i el Poal, Agapito López, ha explicat que «enguany celebrem els 50 anys de la creació de l’associació de veïns del nostre barri», una celebració que es vincula a la recuperació de les festes d’estiu que l’any passat no es van poder fer a causa de la pandèmia.

És el primer barri de Manresa que celebra la festa major d’estiu des del 2019 i ho farà amb uns formats adaptats a l’emergència sanitària.

La festa major d’enguany, en una edició tan especial, tindrà el primer concurs de decoració de balcons, el primer Campionat de Dards de la Mion, un joc de pistes pel barri, la presentació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa i una missa en honor a totes les víctimes de la covid, entre d’altres.

De fet, el programa d’actes de les festes s’obre demanant als veïns que decorin els seus balcons per commemorar el mig segle de vida de l’entitat veïnal. Avui, a 3/4 de 8 de la tarda, l’expresident Juan José Porcel farà el pregó d’inauguració de les festes a la plaça de la Democràcia. Tot seguit hi haurà concert, amb aforament limitat i distància, de la banda de Sant Joan de Vilatorrada Niño remedio y sus compadres.

El dissabte començarà amb zumba, a les 10 del matí, seguirà amb un joc de pistes en grups bombolla i a 2/4 d’1 del migdia actuarà el Mag Ian. A la tarda hi haurà el primer campionat de dards, a les 6 actuació de l’Esbart Dansaire i a 2/4 de 9 concert de festa major amb l’actuació de Gran Premier davant un públic que haurà de romandre assegut.

Els actes continuaran diumenge a 2/4 de 8 del matí amb una caminada popular, mercat de paradistes, xocolata amb dònuts, missa, concurs de dibuix, presentació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa, i xaranga-batucada. A les 5 de la tarda actuarà Karla Show, hi haurà exhibició de sevillanes i espectacle (amb el públic assegut) d’Aroma Flamenca.

L’entitat va néixer oficialment el 1971 amb 169 socis

Tal i com s’explica en el llibre «Mion-Puigberenguer. L’esforç per la identitat d’un barri de Manresa» -escrit per Anna Jubert, Ferran Blanque, Eva Porcel, Trini Via i Florenci Costa com a coordinador- el naixement de l’Agrupació de Veïns de la Mion-Puigberenguer va ser fruit de la confluència d’un seguit de factors, a més de les urgències provocades per les necessitats col·lectives de tota mena que tenia el barri. En constituir-se la Junta de Pares de la guarderia ja va haver-hi un primer nucli organitzatiu. Cal recordar que en el franquisme no hi havia dret de reunió, a no ser que fos en l’àmbit d’institucions legalitzades amb totes les cauteles i limitacions. Com els infants de la guarderia procedien de tots els sectors del barri, les famílies de la junta eren molt representatives de totes les zones i carrers i es tenia un punt d’enllaç directe amb el conjunt de la barriada. El desembre de 1971 es va aconseguir la legalització per part del Govern Civil de Barcelona. El primer president va ser Pere Padró Carcasona. El nombre de socis ja era llavors de 169.