Els ajuntaments de Manresa i d’Azpeitia signaran dilluns un conveni de col·laboració per promocionar el Camí Ignasià i el patrimoni històric i cultural vinculat a la figura d’Ignasi de Loiola. La signatura tindrà lloc durant la visita que l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia; i el regidor de Turisme i Promoció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, faran a Azpeitia, municipi basc on va néixer Sant Ignasi i on hi ha el Santuari de Loiola. Durant la visita de la representació manresana també inclourà reunions amb institucions del País Basc com el govern i la Diputació Foral.

El conveni el signaran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia i l’alcaldessa d’Azpeitia, Nagore Alkorta Elorza. Segons l'Ajuntament, suposa una consolidació de les actuacions conjuntes impulsades des del 2014 pels dos municipis que uneixen el Camí Ignasià i, en el marc del projecte Manresa 2022, una aposta estratègica, transversal i participativa, amb l'objectiu de celebrar els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem.

En el conveni, tots dos municipis es comprometen a constituir un grup de treball conjunt que permeti aprofundir en la col·laboració que s’ha mantingut els darrers anys; sumar esforços per a la promoció del Camí Ignasià, conjuntament amb la resta d’administracions implicades i altres municipis que l’integren; promoure activitats relacionades amb el patrimoni ignasià a les dues ciutats capçaleres del Camí; estudiar fórmules d’agermanament entre Azpeitia i Manresa; i establir acords per impulsar una millor explotació dels recursos turístics respectius.

Dos dies de reunions

La visita oficial tindrà lloc dilluns i dimarts, 7 i 8 de juny. Acompanyarà l’alcalde i el regidor el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda Lari. Dilluns, la visita arrencarà amb la recepció a la delegació manresana a l’Ajuntament d’Azpeitia. A continuació es farà una reunió de treball al Palacio Intsausti (Azkoitia), amb representants de la Comarca de Urola (IraurgiBerritzen), Basquetour-Agència Basca de Turisme (Govern Basc), la Diputació Foral de Guipúscoa i la Companyia de Jesus. L’objectiu de la trobada és reforçar la coordinació de totes les institucions implicades en la promoció i dinamització del Camí Ignasià.

En la reunió s’exposarà i es posarà en comú l’actual oferta i estructuració conjunta dels productes al voltant del Camí Ignasià com l'oferta cultural, gastronòmica, de senderisme, de cicloturisme, o de benestar/espiritual). També els treballs de comunicació, difusió i comercialització en marxa; les relacions institucionals; i la celebració de Manresa 2022.

A la tarda, la representació manresana visitarà Loiola i mantindrà reunions amb Ignacio Echarte, Superior de Loiola, i Iñaki Abaunz, Secretari de la Comissió Ignatius500.

L’endemà, la delegació de l’Ajuntament de Manresa preveu fer una trobada amb el senador basc i exalcalde de Donosti, Xabier Albistur Marín, i tindrà una reunió a la seu de l’Orfeón Donostiarra, institució que serà convidada a actuar a Manresa l’any que ve. La visita oficial finalitzarà amb una reunió a la Diputació Foral de Guipúscoa.

El 2014, l'aleshores alcalde de la població basca, Eneko Etxebarria, ja va visitar Manresa per explorar espais de col·laboració. L'anterior alcalde de Manresa, Valentí junyent, també va visitar la localitat guipuscoana.