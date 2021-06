El treball de tres metgesses residents de medicina familiar i comunitària a l’Equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya de Manresa ha rebut un premi en la I Jornada de Recerca de Residents de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

L’estudi, impulsat per Mireia Vicente, Aitana Núñez i Carla Ascanio, es titula “Perfil clínic i etiologia dels pacients derivats a la Unitat de Diagnòstic Ràpid per pèrdua de pes involuntària i aïllada i validació d'un model predictiu de malignitat” i va quedar entre els 5 finalistes, seleccionats pel Comitè Científic, de la primera edició de la Jornada organitzada per les Unitats Docents d’Atenció Familiar i Comunitària de Catalunya, l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

El treball va obtenir el segon premi, valorat en 300 euros en productes de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, un reconeixement que va compartir amb un altre treball. Aquest guardó és “una molt bona notícia per a la Unitat Docent i un motiu de satisfacció per a tots els residents i tutors, tècnics de salut i investigadors del nostre territori”, ha declarat el cap d’Estudis de l’ICS a la Catalunya Central, Joan Deniel.

L’objectiu del treball és desenvolupar i validar un model predictiu de malignitat basat en paràmetres demogràfics, clínics i analítics dels pacients que consulten el seu metge o metgessa de capçalera sobre la pèrdua de pes involuntària i aïllada (PPIA). Els antecedents del treball eren que la pèrdua de pes suposa un motiu de consulta freqüent a l’atenció primària amb alta morbimortalitat. Tot i que existeixen nombrosos estudis que fan referència a la pèrdua de pes associada a un símptoma específic, hi ha poca evidència de la pèrdua de pes involuntària i aïllada.