El personal de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa va tenir ahir una feina afegida. Agraïda, però. Van deixar l’empremta dels seus dits polze i índex en una petita bola de pasta de ceràmica de gres per, a partir d’aquí i amb el màxim de mostres recollides, elaborar una escultura mòbil que simularà ser, precisament, una gran empremta.

És un homenatge en forma d’art pel treball i l’esforç conjunt de la ciutadania i els professionals de l’àmbit sanitari per fer front a la pandèmia. En aquest cas les petites empremtes que es van començar a recollir ahir en formaran una de gran per simbolitzar el combat col·lectiu contra la covid. L’escultura s’instal·larà a finals de juny o bé el juliol al cel obert del vestíbul principal de l’hospital de la Fundació Althaia. També hi haurà accions artístiques als hospitals de Berga, Igualada i Vic.

Art i Salut

La iniciativa forma part del projecte Art i Salut que han posat en marxa els departaments de Cultura i Salut de la Catalunya central amb la idea de retre un reconeixement als treballs dels professionals sanitaris i un agraïment a la col·laboració ciutadana davant una situació extrema. En forma d’art i que perduri en el temps. Els comissaris del projecte han estat Pep Espelt i Miquel Bardagil.

L’artista de Sant Salvador de Guardiola Anna Benet és l’encarregada de dur a terme la proposta artística a Sant Joan de Déu de Manresa. Ahir al matí l’hospital es va convertir, durant unes hores, en el seu taller. Duia una caixa amb les boletes de gres, i una altra per col·locar-hi la pasta de ceràmica ja amb les empremtes. Primer es va instal·lar a urgències de pediatria. També va passar per una sala de parts i radiologia, entre altres serveis. «Has d’agafar la boleta i xafar-la suaument», va repetir durant tota la jornada. Tothom qui va voler, i van ser una gran majoria, van participar en el projecte, i en molts casos agraïen la iniciativa.

Empremtes de tothom

La voluntat de Benet és recollir el màxim d’empremtes de tots els professionals de l’hospital: treballadores de la neteja, personal de magatzem, d’administració, de manteniment, metges, caps serveis, infermeres, i també directius. A mig matí ja n’havia recollit més d’una cinquantena.

«És una empremta simbòlica», va explicar a Regió7. «Queda marcada, però és més un símbol perquè tothom formi part del projecte». L’obra la farà Benet, però amb aportacions de tothom. Tothom es pot sentir una mica artista i deixar empremta, igual que van fer en la lluita contra la covid. «Em semblava necessari i important que hi participessin i fer-ho entre tots», va insistir.

El cap d’Urgències de la Fundació Althaia, José Zorrilla, va ser un dels que va deixar petjada. «Em sembla molt bé. És un reconeixement al personal de l’hospital, però cal pensar que n’hi ha molts més. És un record del que hem passat, que pot tornar a passar, perquè en quedi memòria. És una bona iniciativa», va opinar.

La llevadora Anna Vilaseca també va deixar els senyals dels seus dits a la pasta de ceràmica. «Quedarà la petjada pel futur. En quedarà un record». Va explicar que a Ginecologia i Obstetrícia la covid es va viure diferent que altres serveis de l’hospital «perquè donem vida», però que va ser dur i va suposar canvis importants.

L’esforç col·lectiu

L’operari de magatzem David Muñoz també tindrà la seva empremta a la peça artística. «L’esforç final és col·lectiu», va destacar, «tot i que infermeria ha patit molt perquè és a primera línia, però hi hem donat suport. Tot és una cadena». La cap de la unitat d’Urgències d’infermeria, Eva Riera, va opinar que no espera «agraïments continus perquè vem fer la nostra feina. Ho vam entomar i vam patir molt. Va ser molt difícil, ho vem passar malament i vam tenir por», va relatar recordant els moments més crítics de la pandèmia. També hi ha qui va opinar que la peça artística ha de servir «per recordar el que va passar», i per «estar a l’aguait, perquè la covid encara hi és».