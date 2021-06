El dijous 1, divendres 2 i dissabte 3 de juliol tindrà lloc a Manresa la Universitat Catalana d’Estiu. Després del parèntesi de l’any passat per culpa de la covid, l’UCE podrà celebrar la tercera edició de la subseu a la capital del Bages, amb l’institut Lluís de Peguera altra vegada com a centre neuràlgic i organitzada amb l’Ajuntament i Gest! (Associació de professionals sèniors al servei del territori).

La primera edició amb Manresa com a subseu, el 2018, es va fer coincidint amb els 50 anys de l’UCE, que se celebra cada any al municipi de Prada; amb el paper de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana; amb els 90 anys de l’Institut Lluís de Peguera, i amb els 150 del naixement de Pompeu Fabra, que va protagonitzar la sessió de cloenda.

Les activitats van tenir lloc del 5 al 10 de juliol amb els cursos universitaris i actes més commemoratius al Peguera; els debats i sessions de cinefòrum a l’Espai Plana de l’Om, i els concerts a la plaça Major. També es van fer visites guiades a Manresa, al monestir de Sant Benet de Bages i a les mines de sal i al castell de Cardona.

La lliçó inaugural sobre Drets humans, democràcia i euroordres va anar a càrrec d’Aamer Anwar, rector de la Universitat de Glasgow, a qui va presentar Anna Arqué, responsable d’afers internacionals de l’UCE. En aquells moments Anwar era una figura especialment mediàtica com a advocat de l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí.

El balanç final de la UCE Manresa va ser engrescador, tot i que els seus responsables no van poder assegurar si hi hauria una segona edició. Aquella primera va constar de 134,5 hores d’activitat, 90 de les quals corresponents als cursos, seguides per les 21,5 dels actes i debats, 10 dels espectacles i 9 de les visites guiades.

L’edició del 2019, de l’1 al 5 de juliol, va seguir l’esquema organitzatiu de la primera. Entre d’altres, va incloure una taula rodona sobre els 25 anys dels focs del 1994 i una al voltant d’una pregunta: Existeix la Catalunya Central? Entre els alumnes matriculats als cursos, assistents als actes i debats i professors i conferenciants hi van participar 1.345 persones, un centenar més que en la primera edició. Es van programar 110,5 hores d’activitats i va tenir 65 professors i ponents. En la cloenda, el president de l’UCE, Jordi Casassas, va dir que la propera edició havia de ser «més manresana, més bagenca i més de la Catalunya Central». Caldrà veure en què es tradueix en la present edició.