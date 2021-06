Sor Lucía Caram ha denunciat aquesta setmana que algú ha boicotejat el seu compte a Twitter, de manera que no hi ha pogut entrar durant diversos dies perquè li ha quedat bloquejat. Ahir ja el va poder recuperar, però, pel camí, explica que ha perdut 4.000 seguidors. És la segona vegada que li passa en un mes. El primer cop també va perdre seguidors. De tenir-ne més de 204.000 ha passat a prop de 200.000.

Caram fa notar que per a ella Twitter és una eina de treball important, entre altres coses, per difondre les campanyes a favor dels més vulnerables que organitza. Veient que no podia utilitzar el seu compte oficial (@sorluciacaram) en va crear un altre (@sorluciacaram2). Finalment, ahir va poder tornar a fer piulades amb l’originari, però ha decidit mantenir l’altre pel que pugui passar perquè tot sovint té problemes d’aquest tipus. A aquesta xarxa social, per exemple, hi ha altres comptes amb el seu nom que no hi tenen res a veure, com @sorluciacaramba i @caramlucia.

Un compte a Twitter es bloqueja quan moltes persones denuncien de cop un mateix usuari amb ànim de boicotejar-lo. El que fa Twitter aleshores és bloquejar-lo. És el que ha succeït a la mediàtica monja argentina establerta a Manresa. Tot i recuperar el compte, que tenia activat des del juny del 2010, posa en relleu que ha perdut la verificació, que és el símbol de color blau que surt al costat del nom per confirmar l’autenticitat dels comptes d’interès públic. Per obtenir-la, el compte ha de ser autèntic, notori i estar actiu. A @sorluciacaram2, ahir només hi tenia 551 seguidors