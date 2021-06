Conèixer la incidència de la covid persistent al Bages així com les seves principals manifestacions, els factors que la predisposen i l’impacte sobre la qualitat de vida de les persones. És l’objectiu de l’estudi impulsat a Manresa per la Fundació Althaia i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia. Es finança amb els diners recollits a la Transéquia i amb fons d’Althaia obtinguts en el marc de la campanya de mecenatge per combatre el virus.

El projecte (Covid persistent a la comarca del Bages. Incidència i factors predisponents) ha estat la proposta escollida pel comitè avaluador, format per dos membres d’Althaia, dos de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i un de Sant Andreu Salut. Per portar-lo a terme rebrà un finançament de 3.300 euros, atenent al pressupost sol·licitat en la proposta. Com que els euros aplegats entre la Transéquia (2.369,65) i la campanya de mecenatge d’Althaia són 5.000, la fundació destinarà els 1.700 restants a una altra convocatòria d’ajuts per a un projecte de recerca sobre la covid-19.

La primera convocatòria, la que investigarà la covid persistent, estava adreçada a projectes promoguts per investigadors d’Althaia amb la col·laboració de personal investigador de Sant Andreu Salut. El Dr. Domingo Ruiz és l’investigador principal de l’estudi, en què també participen el Dr. Enrique Esteve, la Dra. Landelina Verdugo i el Dr. Sergio Rivero, d’Althaia; la Dra. Olga Sabartés, de Sant Andreu Salut; i el Dr. Josep Vidal-Alaball, la Dra. Anna Ruix i la Dra. Anna M. Ramírez, de l’ICS.

Un any de durada

L’estudi vol comprovar si aspectes com la gravetat de la covid-19, l’edat i el gènere són factors que predisposen a acabar desenvolupant la covid persistent, o si els símptomes psicològics són els que predominen en les persones que tenen una major afectació de la qualitat de vida. Té una previsió de durada d’un any.

Es tracta de la primera convocatòria interna que realitza Althaia per estimular l’activitat investigadora entre els seus professionals, prioritzant el mèrit científic.