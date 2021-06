El Quiosc del Quimet del passeig de Pere III tornarà a obrir aquest juny després que els dos últims estius hagi estat tancat. Ningú no se’n volia fer càrrec. Ara les coses han canviat. Assumeix el projecte el propietari de l’AraUnVi del carrer Carrasco i Formiguera, Ruben Lozano. El Quiosc del Quimet ha estat a mans de Jep Garcia durant més de 30 anys en dues etapes diferents. Es va jubilar el 2019 i les persianes han estat abaixades des d’aleshores.

Al principi d’aquest any l’Ajuntament va posar novament a concurs la concessió administrativa del quiosc després que la convocatòria del 2020 es declarés deserta. Finalment, s’ha adjudicat a Lozano. «M’hi vaig presentar perquè em sembla un local emblemàtic que hauria d’estar obert en una zona molt xula del Passeig». Assegura que també és un repte professional i empresarial. «Jo ja tinc un local, i crec que és el moment de gestionar-ne un altre, i a més a més aquest». També explica que coneix la família Garcia, del restaurant familiar Las Vegas, i del Quiosc del Quimet. La concessió és per tres anys prorrogable a un més. A la convocatòria de la concessió es demanava un cànon anual de 15.000 euros.

AraUnVi és un establiment especialitzat en vins i cocteleria que es poden acompanyar amb tapes. Lozano exportarà aquesta mateixa filosofia al Quiosc del Quimet, però «entenem on som i serem més oberts». També es podran prendre cafès, orxates o cervesa, i té previst oferir tapes fredes. Fa 4 anys i mig que regenta AraUnVi. «M’he dedicat tota la vida a l’hoteleria, però AraUnVi és el meu primer negoci propi». Al Passeig hi tindrà 64 taules, i ja ha format l’equip que atendrà el negoci.

De moment ja han començat les tasques de neteja i adequació del quiosc, que ha estat dos anys tancat. S’arreglarà la façana de l’establiment i també es pintarà amb la previsió d’obrir aquest mateix juny.

L’estiu del 2019 el Quiosc del Quimet ja no va obrir portes per la jubilació de Jep Garcia. L’any passat es va fer convocatòria, i en aquella ocasió s’hi va presentar una oferta, però no va presentar la documentació necessària.