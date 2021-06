L’Associació de Veïns de la Mion de Manresa va recuperar ahir les festes d’estiu després d’un any d’impàs per la pandèmia, i ho va fer amb afluència i bon ambient en els actes que hi havia programats. A més, s’estrenava un concurs de decoració de balcons, que va tenir una bona resposta entre els veïns i veïnes del barri.

Entre els actes destacats d’ahir hi havia l’actuació del Mag Ian, que va aplegar desenes de persones. El programa inclou propostes diverses i per a tots els públics, i avui tindrà el seu plat fort, entre altres, amb el mercat de paradistes, la presentació de la pubilla i l’hereu, i l’actuació de Karla Show.